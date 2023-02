Etra installa nuovi contatori sostenibili e green

In tutto il territorio di competenza di Etra, sta continuando la campagna di sostituzione massiva dei contatori con apparecchi sostenibili e green che durerà fino a metà 2025. Sono cira 140mila le utenze interessate. Per quanto riguarda il territorio Vicentino si tratta dei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Pianezze, Rosà, Schiavon e Tezze sul Brenta. Per la provincia berica, il 2023 sarà interessato il solo Bassano.

I contatori finora sostituti sono oltre 89 mila, di cui quasi 10 mila solo nel 2022 con interventi in particolare nell’area dell’Altopiano dei Sette Comuni e nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova). Degli 89 mila nuovi contatori finora installati, circa 37 mila sono di tipo smart (invieranno dati di lettura e allarmi in tempo reale). Saranno circa 50 mila quelli installati nel 2023 per completare poi il piano di rinnovo a metà 2025.

Tesserino e lettera di preavviso

La multiutility ricorda gli incaricati alla sostituzione dei contatori saranno tutti dotati di tesserino di riconoscimento e non chiederanno in alcun modo di corrispondere denaro in contante o con altre modalità di pagamento. All’utente arriverà una lettera di preavviso sull’inizio dell’attività di sostituzione dove saranno indicati i numeri di telefono per concordare eventuali appuntamenti o per richiedere informazioni e, alcuni giorni prima dalla programmazione del cambio, verranno affissi dei volantini.

«Continua a ritmo serrato l’impegno di Etra, la multiutility del bacino del Brenta, nell’ambito della gestione sostenibile dell’ambiente e, in questo caso, della risorsa idrica – afferma il presidente del Consiglio di Gestione, Flavio Frasson –. In circa due anni, a partire dal 2020 a oggi, la campagna ha portato alla sostituzione complessiva del 34 per cento dei contatori di Etra. L’obiettivo del piano è arrivare ad aggiornare nel 2024 l’intero parco contatori in un territorio di 70 Comuni che si estende nelle tre province di Padova, Vicenza, compresi Bassanese e Altopiano, e Treviso con lo scopo di installare ovunque apparecchi di nuovissima tecnologia che daranno la possibilità di una lettura veloce, precisa e sintetica dei consumi».

«Vogliamo testare sul campo la solidità e la robustezza, oltre naturalmente ai costi, di soluzioni innovative che potranno orientare gli enormi investimenti che la società metterà in campo nei prossimi anni per garantire un servizio all’utenza sempre più preciso e di qualità –. prosegue il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Morena Martini –. Oltre alla sostituzione completa dei contatori del servizio idrico, Etra ha in programma, sempre entro il 2024, un attento monitoraggio delle perdite attraverso interventi sotterranei sulle condutture soprattutto in quelle zone, come l’Altopiano di Asiago, dove le dispersioni di acqua sono notevoli».

La maggior parte dei contatori smart o statici installati, di tipo ultrasonico o magnetico, permette la trasmissione di dati come il numero di matricola; data e ora; volume totalizzato; allarmi di tubo rotto, di perdita, di flusso inverso e di batteria scarica; durata batteria rimanente, ogni 30 secondi. Tali contatori verranno letti dagli operatori Etra tramite l’utilizzo di ricevitore radio collegato a uno smartphone o a un tablet in modalità walk-by (camminando) o drive-by (in macchina). Questa tecnologia consentirà di leggere i contatori più velocemente: con le prime sperimentazioni si è arrivati a leggere in circa 1 giorno e mezzo ciò che attualmente viene letto in 8 giorni, risparmiando così oltre un quinto del tempo, e a raccogliere informazioni importanti in tempo reale, quali consumi giornalieri e allarmi, che permettono di ridurre al minimo le perdite private che possono presentarsi.

Informazioni per gli utenti

Gli incaricati alla sostituzione dei contatori saranno tutti dotati di tesserino di riconoscimento e non chiederanno in alcun modo di corrispondere denaro in contante o con altre modalità di pagamento; all’utente arriverà una lettera informativa di preavviso sull’inizio dell’attività di sostituzione nel Comune di residenza e, alcuni giorni prima dalla programmazione del cambio, sarà avvisato tramite apposito volantino; all’interno della lettera e del volantino saranno indicati i numeri di telefono per concordare eventuali appuntamenti o per richiedere specifiche informazioni.

Il contatore sostituito è di nuova generazione e consentirà la lettura a distanza (in una fase iniziale la lettura avverrà in modo tradizionale da parte di nostri operatori incaricati tramite l'apertura dei pozzetti e la fotografia del quadrante); la sostituzione del misuratore non comporterà cali di pressione; nel caso il pozzetto di alloggio dei contatori fosse posto all’interno della proprietà e non fosse accessibile dai nostri incaricati, l’utente troverà una “cartolina” con indicati tutti i riferimenti per fissare l’appuntamento ed effettuare il cambio.

Per facilitare l’attività di sostituzione Etrai raccomanda di verificare i consumi del contatore in custodia, in quanto non è possibile effettuare la verifica metrologica dopo la sua sostituzione. Nel caso si ritenga, invece, necessario effettuare la verifica metrologica, si dovrà avvertire l’operatore addetto alla sostituzione, che non effettuerà di conseguenza il cambio, e indirizzerà al Servizio Clienti di Etra S.p.A; spegnere elettrodomestici o altre apparecchiature che utilizzano acqua, durante l’intervallo di tempo in cui è prevista l’esecuzione dei lavori; mantenere accessibili i pozzetti e le nicchie dei contatori, liberando il vano contatori da vasi ornamentali, piante e siepi, riduttori di pressione, filtri e ogni altra cosa che possa impedire il lavoro degli addetti.

Dopo l’attività di sostituzione Etra consiglia di: verificare aprendo i rubinetti l’avvenuto ripristino del servizio, previa pulizia del filtrino nei rubinetti ed eventuali filtri installati nell’impianto privato, e comunque prima di riavviare gli elettrodomestici; aprire i rubinetti e, nel caso in cui l’acqua si presenti con una lieve torbidità, si consiglia di lasciarla scorrere per alcuni minuti. Se il problema dovesse persistere, contattare il Servizio Emergenze e guasti; conclusa l’attività di sostituzione sarà consegnata una ricevuta di avvenuta sostituzione del misuratore che sarà chiesto di sottoscrivere. Nel caso in cui il cliente non fosse presente, la ricevuta sarà messa all’interno della cassetta postale o sopra al contatore.