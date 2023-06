Esubero di 41 dipendenti, lavoratori della base americana pronti allo sciopero

Si terrà il 29 giugno davanti alle sedi militari di Vicenza e Aviano lo sciopero dei dipendenti delle basi americane in Italia. L’annuncio arriva direttamente dai sindacati Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto a ottobre del 2021. Sono 800 le persone, delle basi «Del Din» e «Ederle» che incroceranno le braccia.

«Dopo quasi due anni di trattative - afferma Claudia Vargiu segretaria provinciale di Fisascat Cisl a PisaToday - nessun passo in avanti. E anche il recente incontro tra sindacati e vertici delle basi, convocato con l’intento di riannodare il filo del dialogo, non ha portato ad alcun risultato. La commissione Jcpc ha rigettato tutte le richieste contenute nella piattaforma presentata a suo tempo dai due sindacati». L’obiettivo, secondo quanto dichiarato dalla coordinatrice di UilTucs Uil Arianna Cappetti, è «l’adozione di un piano per salvare il potere di acquisto dei lavoratori, visto l’aumento dei prezzi di tutti i beni al consumo, oltre alla proposta di mettere ordine sulle regole di ingaggio, evitando così discriminazioni tra diversi profili professionali».

Anziché vedere dei passi avanti, «Nei primi giorni di giugno il datore di lavoro ha comunicato direttamente ai dipendenti, senza passare dai sindacati e non rispettando i dodici mesi di preavviso previsti dal contratto, 41 esuberi, che dovrebbero lasciare la base di Vicenza entro dicembre 2023».

Le richieste

I sindacati, si legge nel volantino ufficiale, hanno segnalato una certa indisponibilità a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori italiani. Una «condotta aggravata dalla richiesta pedante di peggiorare alcuni istituti contrattuali vigenti causando l’interruzione del negoziato»

Per questo Fisascat Cisl e Uiltucs hanno individuato tre macro-tematiche di intervento. Si chiede il superamento della discriminazione operata tra il personale americano e il personale italiano a parità di mansioni; il miglioramento delle condizioni economiche con misure di welfare riservate ai lavoratori e dei rapporti tra i vari rappresentanti in gioco, visti i recenti esuberi comunicati direttamente ai lavoratori della Base USA di Vicenza.