Encomio ai tre agenti che salvarono venti cittadini da un incendio

“Dimostrando alto senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elevata professionalità, il 4 novembre 2022, riuscivano a mettere in salvo intere famiglie tra cui bambini molto piccoli, quali condomini di un'intera palazzina dove all'interno di un appartamento si era sviluppato un incendio poi propagatosi in tutto l'edificio. Data l'ora tarda, le persone si trovavano a letto ignare del grave pericolo e di fatto veniva loro salvata la vita”. Con questa motivazione il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, a ottobre 2023 ha assegnato le onorificenze per meriti speciali al vice commissario Davide Panciera, all'agente scelto Gyuli Camposilvan e all'agente Jonathan Valente della Polizia Locale dei Castelli. Riconoscimenti consegnati questa mattina a Padova, alla presenza dell'assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corazzari, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali.

Poco prima della mezzanotte del 4 novembre 2022, Panciera, Camposilvan e Valente, nel corso di un servizio di controllo notturno nella zona ex Boom, avevano notato delle fiamme uscire da un appartamento al primo piano di un condominio ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore. Senza esitare gli agenti avevano sfidato il fumo che già invadeva la scala ovest dell’edificio per dare l'allarme e far evacuare in strada una ventina di persone, la maggior parte delle quali stava dormendo e non si era accorta del pericolo.

«Negli spazi comuni dell’edificio c’erano anche 16 bombole del gas vuote che abbiamo provveduto a rimuovere: l’intervento immediato della nostra pattuglia, seguito da quello dei Vigili del Fuoco, ha evitato una tragedia», ricorda il comandante della Polizia Locale dei Castelli, Alessandro Rigolon. «Sono molto orgoglioso dei miei colleghi che danno il meglio non solo per affrontare fatti eccezionali come questo incendio, ma ogni giorno quando scendono in strada». «Un grande plauso ai nostri agenti che sono intervenuti con prontezza e coraggio. Nessuno nel condominio si era accorto delle fiamme. Quella notte tre eroi hanno salvato molte vite», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, che già a fine 2022 aveva assegnato un encomio agli agenti durante una seduta del Consiglio comunale. «Gli operatori Panciera e Valente salivano le scale fino all’ultimo piano, avvertendo i condomini dell’imminente grave pericolo e accompagnandoli all’esterno, mente nel contempo Camposilvan allertava telefonicamente i Vigili del Fuoco e provvedeva ad accompagnare in un luogo sicuro i residenti della palazzina, tra cui minorenni molto piccoli, mantenendo per quanto possibile un clima sereno, nonostante la situazione di forte tensione emotiva e di viva disperazione dovuta al momento drammatico. Con prontezza operativa, lucidità d’azione e spregio del pericolo, hanno messo in salvo le vite dei condomini. Nell'edificio c’erano numerose bombole di Gpl: senza l’intervento della pattuglia, l’incendio si sarebbe potuto trasformare in una tragedia per tutta la nostra comunità».