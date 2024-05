«Vi racconto il lato oscuro di Wikipedia». È stato questo «il Leitmotiv» dell'incontro di ieri 30 maggio alla brasserie Due torri di Caldogno durante il quale lo scrittore Pietro Ratto ha incontrato i suoi lettori entrando nelle viscere di uno dei suoi ultimi lavori dedicati per l'appunto alla popolare enciclopedia on-line.

Origini genovesi, ma residente da tempo nell'Astigiano, 59 anni appena compiuti, un passato da chitarrista in una formazione dedita al rock progressivo, «gli Aton's», Ratto è stato anche «docente di storia e filosofia al liceo» prima di abbracciare la carriera di scrittore che lo ha portato a pubblicare «venticinque titoli».

LA VIDEOINTERVISTA

Per lo più si tratta di libri di inchiesta che affrontano temi «non molto battuti dai media mainstream perché estremamente delicati, dei veri e propri tabù» fa sapere l'autore. Il quale alle telecamere di Vicenzatoday.it ha spiegato le ragioni che hanno spinto il 59enne a cimentarsi con «Wikipedia: quando internet è questione di vita o di morte» pubblicato da Macro edizioni.

Durante la serata di ieri «il prof» ha parlato «documenti alla mano»: spiegando come «lobby, potentati finanziari, multinazionali, grandi aggregazioni politiche restringano anno dopo anno gli spazi della collettività, in ambito culturale ma non solo, coltivando incessantemente il primato dell'interesse privato di pochi sulla stragrande maggioranza». Una sorta di miscela mefitica che in qualche modo si ritrova anche in Wikipedia sulla quale si staglia lo spettro «del conflitto di interessi».

MADE IN USA: DA GOOGLE ALLE LOBBY DEMOCRATICHE E REPUBBLICANE

I nomi in questo senso sono tantissimi: da Google al Partito democratico fino a quello repubblicano per restare sempre in tema di una Wikipedia che nonostante «le roboanti uscite del fondatore Jimmy Wales» rimane una piattaforma «tutto fuor che neutrale». Il che dovrebbe impensierire in primis i genitori visto che la nota l'enciclopedia on-line «è uno dei primi punti di riferimento per le ricerche di tanti giovani studenti in giro per il mondo». Ad ogni buon conto si tratta di retroscena «inquietanti» che si stagliano su «passato, presente e futuro» di uno dei portali più popolari al mondo».

Ratto in questa parte della sua analisi, non si discosta poi tantissimo da quella del filosofo statunitense John Dewey. Il quale il secolo scorso aveva definito la politica null'altro che «l'ombra del potere economico sulla società». Di più, lo stesso saggista piemontese, a più riprese, ha insistito proprio sulla nozione di potere. «Che va sondato attraverso analisi e riscontri documentali e non a chiacchiere».

In questo solco il 59enne rimarca altresì come «non esistano ricette preconfezionate» per cercare di arginare le spinte di queste élite: aggiungendo che in prima battuta «è necessario rafforzare il senso critico di ciascuno di noi». Più nel dettaglio «occorre dotarci degli strumenti critici e conoscitivi adatti, in modo da non cadere dalla padella della informazione o della cultura asservite ai poteri costituiti a quella della cosiddetta controinformazione complottara» nell'ambito della quale «troppi pifferai, o sono agiti da bassi interessi di cassa o peggio, agiscono, indirettamente o meno, proprio per conto di quei poteri che sulla carta contrastano».

«IL POTERE UCCIDE LA CONOSCENZA»

Ora, poiché tendenzialmente «il potere uccide la conoscenza» quando questa è «aperta e priva di doppi fini», chi non condivide questa deriva si trova giocoforza di fronte a un circolo vizioso dal quale non c'è via di scampo? Ratto non si nasconde. Prima alza la voce. Poi sorride davanti ad una platea di una settantina di persone, dopo aver ringraziato Flavio Vezzaro della fondazione vicentina «Salus life» che ha organizzato la serata di ieri «per il tutto esaurito».

Di seguito racconta un aneddoto su come, probabilmente un pool di hacker «ostili», gli abbia fatto sparire dal web i riferimenti bibliografici a sostegno dei suoi libri: poi recuperati «in modo rocambolesco». E subito appresso, in linea con la sua visione delle cose, distilla la sua conclusione. «Non esiste una risposta precisa. Anche se è chiaro che una battaglia del genere è oltremodo ardua. Ciò a cui bisogna dar peso è come ci si pone di fronte a certe questioni».

LA CAPACITÀ DI DISCERNERE

In altre parole «a fare la differenza» non sono tanto «le risposte alle quali come esseri umani in un modo nell'altro giungiamo, bensì, piuttosto, contano le domande e i dubbi che siamo in grado di porci durante il nostro percorso: perché sono questi che ci restituiscono un senso autentico nella nostra esistenza». In ultima analisi «è la capacità di discernere che va coltivata non cedendo alle soluzioni a buon mercato, giacché la verità in tasca non ce l'ha nessuno». Seguono applausi a scroscio, ma non mancano i volti smarriti.

Si tratta comunque di una riflessione che alla fine della serata, dopo una sgroppata ininterrotta di quasi tre ore senza mai tirare il fiato, ha dato a Ratto la stura per accennare anche al suo ultimo libro. Il cui titolo parla da sé: «I Frescobaldi e gli altri. Dalle Crociate alla Congiura dei Pazzi, dalla Guerra dei Cent'anni all'ascesa di Matteo Renzi, banchieri ai vertici del potere, ieri come oggi».

ASCOLTA L'INTERVISTA A PIETRO RATTO