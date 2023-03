Emergenza siccità, pronta un’ordinanza regionale anti sprechi

Tra oggi, martedì 14 marzo, e domani mercoledì 15, il governatore del Veneto Luca Zaia firmerà un'ordinanza che invita i cittadini ad evitare gli sprechi per evitare di far fronte alla situazione di criticità in tema di siccità.

"Non siamo ancora in un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza che indici dei razionamenti - spiega il presidente regionale - non lo vorrei mai fare, spero che piova, però comincia ad esserci un'ordinanza che dà delle indicazioni".

L'irrigazione dei giardini, il pozzo artesiano a gettata continua sono alcune situazioni nel quale l'ordinanza andrà ad intervenire.