Emergenza maltempo sull'Altopiano: chiusa la strada del Costo

Una nevicata come non si vedeva da tempo e che ha messo l'intero Altopiano in emrgenza. Una neve pesante, che cade incessantemente dal giorno di Capodanno, e che ha raggiunto i 120 centimetri, con picchi di oltre un metro e mezzo. Molti gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile nel corso della giornata di sabato dopo una notte di lavoro. A Roana il peso dei cumuli ha fatto cadere il tetto e la stalla di un fienile mentre le piante cadute sulla provinciale tra Foza e Valstagna hanno fatto chiudere in un senso la strada.

Chiude anche la strada del Costo verso l’Altopiano di Asiago. Vi.Abilità Spa sta provvedendo a sistemare adeguata segnaletica. Riaprirà in serata, per poi richiudere domattina (domenica 3 gennaio) dalle 7.30 alle 12.30. Una decisione obbligata dalla neve caduta molto abbondante, che ha spinto più di qualche vicentino a raggiungere l’Altopiano rendendo complicate le operazioni di sgombero della neve. La chiusura della strada permetterà ai mezzi di Vi.Abilità di muoversi più agevolmente , per garantire la pulizia della strada e consentire le operazioni di soccorso che dovessero rendersi necessarie.

Sono stati aperti i COC – Centri Operativi Comunali di Asiago e Roana. La Provincia di Vicenza sta coordinando 7 squadre di protezione civile a rinforzo della squadra locale, per un totale di circa 40 volontari con turbine, minipale e frese. Attivato il Centro Operativo Intercomunale anche all’Unione Montana Alto Astico, in particolare per monitorare la viabilità di Tonezza del Cimone. La squadra di protezione civile di Tonezza del Cimone è supportata dalla squadra di Cogollo del Cengio. Ieri sera in via preventiva erano state chiuse la strada della Fratellanza e la strada del Turcio (sp72). Era stata chiusa anche la sp 246 Recoaro a Valli del Pasubio, ripristinata in urgenza da Vi.abilità.