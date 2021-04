"Il Gigante Osvaldo", il libro d'esordio dell'artista vicentina Eleonora Simeoni

Eleonora Simeoni, breganzese classe 1995, ha da poco pubblicato il suo primo albo illustrato dal titolo "Il Gigante Osvaldo".

L'opera è una raccolta di tavole illustrate dipinte a mano, con tratti unici e tonalità soffuse e delicate. Con una quasi totale assenza di testo scritto, l’albo riesce a trasportare il lettore all'interno di un mondo immaginario in cui Osvaldo, il protagonista, cerca di combattere i pregiudizi legati al suo aspetto fisico con l'arma della gentilezza. Dalla prefazione è chiaro il messaggio che la storia vuole trasmettere, più attuale che mai: “solo chi riesce ad andare oltre l'apparenza può scoprire la vera essenza delle cose e tornare così a sognare”.

Un lavoro travolgente, ideato ed illustrato dalla giovane ragazza, edito dalla casa editrice Bohem Press Italia ed ordinabile in libreria oltre che disponibile in tutti gli store online.

Laureata con il massimo dei voti all'Accademia di Belle Arti di Bologna, Eleonora è un’artista emergente le cui opere vantano già la presenza in importanti contesti di tutto il territorio italiano. Dalla Galleria Loreta Larkina a Venezia, passando per la Fiera del libro di Bologna, allo spazio ScambiaMenti di Cervia, fino ad arrivare al centro sperimentale LatoB a Milano.

«Sono nata e cresciuta a Breganze, una realtà di grande fermento giovanile dove ho trovato nell'arte il mio modo di comunicare. Le mie opere sono ispirate ad esperienze personali ed in molte non mancano richiami ai luoghi della mia infanzia - commenta la giovane - sono veramente felice e allo stesso tempo incredula del riscontro del pubblico per l'uscita del mio primo albo. Un lavoro frutto di molti mesi di studio, ricerca e progettazione, adatto a tutti i tipi di lettori, senza limiti di età, disposti ad immergersi completamente nel mondo onirico ed inclusivo del Gigante Osvaldo».

Una carriera in ascesa, che vede entro l'anno anche la pubblicazione di un secondo libro, commissionato dalla casa editrice danese HCApublisher che ha fortemente voluto la 26enne come illustratrice per la sua prossima uscita “The little match girl”.