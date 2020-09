Affluenza elezioni ore 19: nel Vicentino 36,6% Regionali, 40,78% referendum

Affluenza ore 19

Alle ore 19 nel Vicentino ha votato il 36,6% del corpo eletterole alle elezioni Regionali e il 40,7% al referendum. In Veneto, invece l'affluenza è stata del 39,27% per il referendum e del 35,55% alle Regionali.

Nelle 112 sezioni del Comune di Vicenza risulta aver votato il 35,25% degli elettori per le Elezioni regionali del Veneto e il 38,06% per il Referendum costituzionale confermativo.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative:

Albettone 35,98%

Cogollo 41,25%

Lonigo 38,68%

Malo 40,04%

Posina 19,32%

Recoaro 40,14%

Affluenza ore 12

A mezzogiorno nel Vicentino ha votato il 14,92% degli elettori per le elezioni Regionali. Il dato, relativo alle 12, è stato reso noto dal ministero alle 13 di domenica ed è relativo a 114 Comuni su 114. L'affluenza in tutto il Veneto alla stessa ora (551 comuni su 563) è stata del 14,71%. Padova è stata la provincia con la maggiore affluenza, seguita da Venezia. Nel capoluogo berico ha votato il 15,05% del corpo elettorale.

Per il referendum hanno invece votato alle 12 il 16,74% dei vicentini (dato relativo a 114 comuni su 114).

Per quanto riguarda le elezioni comunali, ecco l'affluenza Comune per Comune:

Albettone 13,86%

Cogollo 17,27%

Lonigo 15,74%

Malo 16,48%

Posina 8,27%

Recoaro 16,14%

Le elezioni

Il voto al tempo del Covid. Si sono aperti anche a Vicenza, domenica mattina alle 7, gli 834 seggi della provincia, 112 dei quali nel capoluogo. Si può votare fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre.

Sono chiamati al voto più di 650mila vicentini per il referendum (il corpo elettorale è composto dai residenti e dai vicentini che hanno chiesto di votare per corrispondenza) e più di 730mila per le Regionali (residenti e vicentini all'estero iscritti alle liste elettorali. Nei sei Comuni berici che rinnoveranno le amministazioni, ovvero Lonigo, Malo, Posina, Recoaro, Cogollo e Albettone l'appello al voto è per 37965 elettori, in 44 sezioni.

Ma quanto peserà la paura del Coronavirus sul dato dell'affluenza alle urne? I primi dati sul numero degli elettori (che pubblicheremo in questa pagina) saranno resi noti alle 12, con un aggiornamento alle 19 e infine alle 23.

(Articolo in aggiornamento)