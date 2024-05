Elezioni amministrative a Bassano, polemiche sulla sanità: «Giù le mani dall'ospedale»

La Ulss 7 interviene nel dibattito elettorale dopo che, nei giorni scorsi, la sanità pubblica locale è stato spesso al centro degli interventi di alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative di Bassano. «Una scelta chiaramente legittima, tuttavia non si può non rilevare come in più occasioni, da parte di alcuni candidati, i contenuti e le argomentazioni esposti siano del tutto fuorvianti e palesemente non corrispondenti alla realtà dei fatti», spiega l'azienda sanitaria in una nota, aggiungendo: «Di più: risultano lesivi dell’immagine delle centinaia di medici, infermieri, OSS, tecnici ospedalieri e altre figure professionali che ogni giorno lavorano per il bene dei pazienti, che si sono sentiti ingiustamente attaccati nelle loro professionalità e competenze. Proprio da parte dei dipendenti dell’ospedale in questi giorni la direzione ha ricevuto numerosi e ripetuti inviti a intervenire in qualche modo a tutela loro e dell’intero ospedale».

In particolare le critiche si sono concentrate sul problema delle liste di attesa «che proprio in ULS S7 Pedemontana sono state ridotte in modo significativo: da gennaio 2024 ad oggi le prestazioni in “galleggiamento” sono state quasi dimezzate, -46%», spiega l'Ulss 7, concludendo: «Si è detto anche di un ospedale in declino, quando invece i dati evidenziano una crescita delle prestazioni erogate, e ancora, c’è chi racconta di “situazioni burocratiche incredibili” senza però citare nessun esempio concreto, eppure la direzione è pronta a verificare ogni segnalazione e risolvere eventuali problematiche, se ci dovessero essere e anche nella Medicina Territoriale c’è chi sta facendo disinformazione, affermando che “molti non riescono ad accedervi”, quando proprio la nostra azienda vanta una delle maggiori coperture a livello regionale. Di fronte a questi fatti, uno slogan bello e appropriato per questa campagna elettorale dovrebbe essere “Giù le mani dall’ospedale”».