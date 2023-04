Elezioni amministrative 2023, per il voto domiciliare richieste dal 4 al 24 aprile

Anche per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio gli elettori che non possono uscire di casa a causa di infermità gravissima possono richiedere, entro dal 4 al 24 aprile, la possibilità di esprimere il voto nella propria abitazione.

Il voto domiciliare è consentito alle persone che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione o che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per le persone con disabilità.

Per usufruire del voto domiciliare, l'elettore interessato deve trasmettere al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, nella quale attesta la volontà di esprimere il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora. Questa dichiarazione deve essere presentata da domani, martedì 4 aprile, a lunedì 24 aprile.