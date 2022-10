Editore indagato, sabato 22 ottobre l'udienza

Come riporta l’Ansa, si terrà sabato prossimo, 22 ottobre, nel tribunale a Vicenza, l'udienza di convalida per l'imprenditore Giovanni Jannacopulos contro cui la Procura berica ha emesso la misura cautelare del divieto di esercitare per un anno l'attività di impresa di editoria, attraverso le emittenti Rete Veneta e Antenna Tre.

Jannacopolus è accusato di minaccia continuata a pubblico ufficiale, dopo la denuncia presentata dal direttore generale dell'Ulss, Carlo Bramezza, che, secondo l'accusa, l'editore avrebbe 'messo nel mirino delle sue tv dopo che questi aveva rifiutato di corrispondere alle sue richieste private nella gestione della sanità bassanese.

Nel frattempo l'Ulss 7 Pedemontana e il suo dg, che secondo i magistrati sarebbe stato vittima di una campagna denigratoria messa in atto dall'editore, sarebbero pronti a chiedere un risarcimento danni anche nei confronti giornalisti delle emittenti, per presunta diffamazione a mezzo stampa.