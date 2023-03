È polemica sul notiziario del Comune: tiratura più che raddoppiata e distribuzione capillare

Era già finito nel mirino dei gruppi di minoranza lo scorso febbraio e, adesso che è uscito, è ancora bufera sul giornalino comunale “La città di Vicenza”. Il perché è presto detto. Secondo i consiglieri di minoranza e il candidato sindaco Giacomo Possamai, si tratta di un uso improprio di uno strumento di informazione per fare campagna elettorale. I primi a denunciare il fatto - anche al prefetto di Vicenza che però non ha rilevato nessun comportamento che valica le norme - sono stati Sandro Pupillo di Da Adesso in Poi, Leonardo Nicolai di Coalizione Civica, Alessandra Lolli del Gruppo Misto, Isabella Sala del Partito Democratico. “Eravamo venuti a conoscenza che la concessionaria di pubblicità del giornalino aveva mandato un messaggio alle imprese e ai commercianti avvisando che a marzo sarebbe uscito un numero speciale “pre-elezioni” con una distribuzione capillare, cosa che poi è avvenuta”.

Il 10 marzo “La città di Vicenza” è in effetti stato distribuito nelle cassette della posta delle famiglie della città di Vicenza e in un numero di copie superiore alle 50mila, contrariamente a quanto è accaduto con le edizioni precedenti. Il notiziario, trimestrale, ha infatti visto la sua nascita il 4 maggio 2021 e al tempo l’Amministrazione Comunale aveva annunciato che la rivista sarebbe stata stampata (come poi è accaduto a parte l'ultimo numero) in circa 20 mila copie e distribuita nelle edicole, negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e della Biblioteca civica Bertoliana. L’azienda incaricata (ha vinto l’appalto nel 2019) dell’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione del notiziario è la TviWeb s.r.l. di Brendola, il cui Direttore commerciale e sviluppo è Arrigo Abalti, ex-assessore della Giunta Hüllweck. Il costo dell’operazione è a carico dell’editore, il quale nella pubblicazione deve illustrare “i progetti e i provvedimenti adottati dal Comune di Vicenza” e può incassare la raccolta pubblicitaria, il core-business del progetto.

“In sostanza il notiziario comunale è stato usato per una massiccia campagna elettorale che danneggia gli altri tre candidati sindaco”, chiarisce Pupillo. E Giacomo Possamai, uno di questi tre candidati (gli altri sono Claudio Cicero di Impegno a 360 Gradi e Lucio Zoppello di Rigeneriamo Vicenza Insieme) rincara la dose, annunciando l'intenzione di voler chiudere il giornalino in casa di vittoria: “Il giornalino di Rucco costruisce un racconto di una città in cui tutto funziona perfettamente, con la quale si vuol far credere ai cittadini che si viva nella migliore delle città possibili, dove “Campo Marzo è rinato”, tutto è verde e pulito, il traffico non esiste e i problemi nemmeno, la sicurezza è completa, ogni cosa funziona come in Svizzera. La funzione propagandistica della pubblicazione è evidente anche per un'altra ragione: Rucco compare 15 volte in foto. Nell’ultima pagina di contenuti, nel caso il messaggio non fosse chiaro, appare in 3 foto diverse. Troviamo un sindaco che taglia nastri, visita cantieri, passeggia, staziona in parchetti, apre le porte di palazzi, sorride davanti a statue. Tutto molto bello. Peccato che, fuori dal Palazzo e fuori dalla propaganda, la realtà sia ben diversa. Il sindaco, lo ricordo, è stato eletto per risolvere problemi, non per mettersi in posa, 15 volte in 60 pagine”.

Sulla questione, l'ufficio elettorale del (ri)candidato sindaco Francesco Rucco, da noi interpellato, non ha lasciato dichiarazioni.