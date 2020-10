La taverna al confine tra Vicentino e Trentino: salva dalla chiusura alle 18 per qualche metro

Da quando è apparsa la notizia, la titolare della Taverna Clara è stata presa d'assalto dai giornalisti. «Ho già parlato con il Corriere del Veneto e non voglio rilasciare altre dichiarazioni, anche per il rispetto ai miei colleghi in questo momento difficile», ci ha dichiarato al telefono.

Il suo è un caso molto particolare, il ristorante, infatti, puer essendo in provincia di Vicenza, a Lastebasse, si trova al confine con il Trentino. Più precisamente, l'insegna, il prefisso telefonico e le bollette delle utenze sono in Veneto ma il resto del ristorante, cucina compresa, si trova in provincia di Trento dove, secondo l'ordinanza della Provincia autonoma, i locali possono rimanere aperti fino alle 22.

La locanda, aperta solo il sabato e la domenica, in questo modo (dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere la titolare ha chiesto conferme al commercialista prima di tenere aperto dopo le 18), può lavorare oltre l'orario imposto dal Dpcm che ha imposto la chiusura anticipata dei locali prima dell'ora di cena.