L'adunata al femminile

A loro non piace tanto essere definite “Penne rosa”. Chiamiamole allora “Donne Alpine” riconoscendo che ormai fanno parte a buon diritto dell’universo dei soldati di montagna. Vicenza, invasa da un numero di ospiti come mai si era visto in passato, le ha accolte con tutto l’affetto possibile, anche perché, com’è noto, la Grande Kermesse coincide da molto tempo con la Festa della Mamma.

Ne abbiamo incontrate alcune nel nostro peregrinare tra canti, balli e celebrazioni storiche. Per prime abbiamo incontrato le ragazze in divisa, in grande numero alla Cittadella di Campo Marzio. Parliamo in particolare delle elicotteriste della Cavalleria dell’Aria, che si sono spese senza risparmio, soprattutto per i bambini. La tentazione di salire a bordo era praticamente irresistibile per i più piccoli, che hanno puntualmente trovato le loro braccia amorevoli per salire al posto di guida oppure accanto al portellone di lancio. “Siamo felici di lavorare per gli alpini – ci hanno detto – specie qui a Vicenza, dove abbiamo trovato un’accoglienza incredibile.”

E’ stata poi la volta delle allieve dei Campi Scuola, che l’ANA organizza annualmente i varie località italiane. “Si tratta di un’esperienza molto positiva – ci ha detto Sergio Panuello, ufficiale alpino in congedo e responsabile del Campo di Bassano del Grappa. Le nostre allieve hanno dimostrato di avere una marcia in più anche in confronto di tanti colleghi maschi. Sono motivate, responsabili e belle toste nella attività. In genere, durante il periodo di addestramento, scegliamo sempre due capicorso, con il compito di guidare e controllare il resto dei partecipanti. Uno di questi, per tradizione, lo scegliamo di sesso femminile e devo dire che le pari opportunità se le sono ormai guadagnate sul campo. “La parola poi è andata a due ragazze, che hanno parlato a nome di tutte. Alessia, 20 anni, è piemontese, mentre Ilaria (un anno di più) è vicentina. Dice la prima: “Io provengo da una famiglia di penne nere e due anni fa è stata mia madre a portare a casa il depliant di iscrizione, incitandomi ad aderire. Così ho iniziato questa esperienza, prima Courmayeur e poi nella Città del Grappa. Quest’anno, invece, sarò a Tai di Cadore, per continuare il rapporto fantastico col mondo degli alpini.”

“Io invece non vengo da una famiglia con tradizioni alpine” – precisa invece Ilaria. “Mi ha parlato di Campi Scuola il mio maestro di Karate, ovviamente alpino. Non ho avuto mai alcuno problema con i colleghi dell’altro sesso, con i quali si è creato subito un clima di socialità e un forte spirito di gruppo, nonostante avessi allora solo 16 anni. Vicenza, poi, ci sta accogliendo benissimo.”

Approfondisce il discorso Sergio: “Il nostro scopo è riunire i ragazzi, proponendo loro attività che possono essere utili anche nella vita, come l’orientamento, la sicurezza negli ambienti naturali, l’allenamento fisico, il lavoro di gruppo, la disciplina ecc. Se qualche famiglia fosse interessata a saperne di più, può consultare il sito dell’ANA alla voce campi scuola. Mi risulta che ci sia ancora qualche posto libero.”

Terminiamo questa carrellata con qualche parola sul tema delicato delle molestie e della maleducazione. Due parole che non sono nel DNA degli alpini ma balzate alla cronaca dopo qualche polemica in occasione dell’Adunata di Rimini, due anni fa. Ad entrare in argomento è Giulia, bella e giovane mamma, che ieri sera ci ha dichiarato senza remore: “Fino ad oggi ho visto il massimo rispetto per le donne. Tanta voglia di festa e di portare allegria in città. Ho parlato con tante donne e tutte dichiarano che è bellissimo godere di questo clima nuovo tra gli alpini. Non ho mai percepito una Vicenza così sicura per noi donne e sono felice di vivere in pieno la Festa, in qualunque parte di essa, anche dove di solito si potrebbero trovare brutte compagnie.”

Fin qui, dunque, tutte le preoccupazioni per episodi spiacevoli sono risultate infondate. Precisando, una volta per tutte, che i comportamenti censurabili d solito riguardano chi ha alzato troppo il gomito. La repressione di questi fenomeni, quasi impossibili da eliminare completamente, non è però un problema risolvibile solo in termini di repressione da parte delle Forze dell’Ordine. La prima e più efficace vigilanza spetta agli alpini stessi. Chi si accorge che un amico o un componente del Gruppo ha superato la soglia della buona convivenza, deve procedere ad isolare il soggetto con la forza del convincimento o costringendolo a rientrare in branda al più presto. Per esperienza personale affermo che in genere questi personaggi non sono nemmeno stati alpini ma frequentano le Adunate semplicemente a caccia dello sballo fine a se stesso. Non c’è maleducazione o prevaricazione nel DNA alpino. Quindi diamoci tutti da fare perché questa fantastica tre giorni di festa popolare possa chiudersi al meglio.