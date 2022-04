Domeniche culturali, i vicentini entrano gratis al museo

Ogni prima domenica del mese, a partire dal 1° maggio, l’ingresso alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico sarà gratuito per i residenti di città e provincia.

A seguito della cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19, infatti, ritornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura, come previsto dal Ministero della cultura, con l’iniziativa “Domenica al Museo”.

“Il Comune raccoglie l’invito del Ministero della cultura riproponendo le domeniche gratuite al museo, ritenendola un’occasione importante per far conoscere il patrimonio della città ai residenti – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Abbiamo voluto privilegiare due delle nostre sedi tra cui Palazzo Thiene, di recente acquisizione nel patrimonio museale e al centro di un’attività di valorizzazione che si concretizzerà nei prossimi mesi. Invito i residenti in città e nella provincia di Vicenza a cogliere questa occasione di arricchimento”.

Le due sedi museali saranno aperte dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) e per accedervi sarà necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti (aperto dalle 9 alle 17.30) o all’Infopoint della Basilica palladiana (aperto dalle 10 alle 18).

Inoltre al Museo Naturalistico Archeologico è possibile visitare la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti. L’ingresso è compreso nel biglietto per il museo.

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza l’ingresso è sempre libero e gratuito (aperto da martedì a domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17; ultimo ingresso 16.30).