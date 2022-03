Domenica ecologica, blocco del traffico all'interno delle mura e tante iniziative

Pulizia degli argini, laboratori didattici sull’acqua, discese in canoa e anche test delle auto elettriche. Sono gli appuntamenti previsti per domenica 27 marzo, quando si svolgerà la giornata ecologica dedicata ai fiumi di Vicenza e alla tutela delle acque, con il consueto blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 9 alle 18.

Le iniziative di sensibilizzazione ecologica avranno un prologo sabato 26 marzo con la ricorrenza “Earth hour – l’Ora della terra”. All’iniziativa, organizzata dal Wwf per incrementare la consapevolezza dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla natura e la biodiversità, il Comune aderisce spegnendo l’illuminazione della Basilica palladiana dalle 20.30 alle 21.30.

“Anche quest’anno – spiega l’assessore all’Ambiente Simona Siotto - l’Amministrazione partecipa alla mobilitazione internazionale promossa dal Wwf che unisce cittadini, istituzioni e imprese per proteggere il nostro pianeta. Un’iniziativa che ci ricorda, in modo drammatico, il forte impatto dei cambiamenti climatici e il fatto che stiamo esaurendo le risorse a nostra disposizione. Un impatto che è evidente anche per quanto riguarda l’acqua, il tema scelto per la domenica ecologica del 27 marzo. La carenza di pioggia e i fiumi in secca anche nel territorio di Vicenza sono un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare”.

Si concentrerà dunque sull’acqua la giornata ecologica del 27 marzo, che vedrà diverse iniziative in centro storico e la possibilità per i cittadini di usufruire del servizio di centrobus gratuito dai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli. Sarà inoltre possibile acquistare un abbonamento mensile a RideMovi, concessionario del servizio di bike sharing, per l’utilizzo delle biciclette muscolari al costo di 4.99 euro invece che 12.99 euro.

Plastic free

Nel corso della giornata saranno all’opera i volontari di Plastic Free con la pulizia degli argini della città partendo da Ponte degli Angeli, Borgo Berga e Campedello. Alla raccolta dei rifiuti parteciperà anche del personale esperto che con l’utilizzo di piccole imbarcazioni recupererà il materiale accumulato dalle piene del Bacchiglione nelle pale dei mulini presenti a Ponte Pusterla. Sarà possibile unirsi alle attività di pulizia quando si vuole, dalle 8 alle 17, previa registrazione gratuita e obbligatoria al sito plasticfreeonlus.it. I minori di 16 anni devo essere accompagnati da tutori maggiorenni. È poi necessario iscriversi alle singole raccolte: Ponte degli Angeli, https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/106; Campedello https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/135; Borgo Berga https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/121.

Per i più piccoli

Viacqua organizzerà dalle 14 dei laboratori didattici per i bambini in piazza dei Signori, dove installerà e gestirà un erogatore di acqua ad accesso libero. Nell'ottica di un approccio plastic free, i cittadini potranno utilizzarlo con la propria borraccia o un bicchiere riutilizzabile.

ll Canoa Club Vicenza Asd proporrà una discesa in canoa da parco Retrone fino ai Ponti di Debba. L'iniziativa è rivolta ai soci del Club ma anche a simpatizzanti che, dotati di canoa e attrezzature proprie, siano in grado di percorrere i dieci chilometri previsti. Si parte da parco Retrone alle 10.30. Per informazioni: info@canoaclubvicenza.it, 320 467 4850.

Al Museo Naturalistico Archeologico si terranno le iniziative di ScatolaCultura. Alle 10 e alle 11 si svolgerà il percorso guidato della durata di un’ora alla mostra “Palafitte e piroghe del lago di Fimon”. Ci saranno, poi, i laboratori didattici per famiglie "Scienziati acquatici”, alle 13.30, 14.30 e 15.30. Prenotazione consigliata al 3483832395 con possibilità di aggiunta in loco fino ad esaurimento posti.

Nell’ambito delle misure previste per il contenimento dell’inquinamento atmosferico verrà data ai cittadini l’opportunità di testare l’utilizzo di veicoli elettrici messi a disposizione da Autogemelli in piazzale De Gasperi.