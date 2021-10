Domenica ecologica: blocco del traffico in centro e tante iniziative

Dalla pulizia del territorio ad attività per bambini e adulti sul clima fino alle visite gratuite al Museo Naturalistico Archeologico. Tante le iniziative in programma per la domenica ecologica del 24 ottobre, dedicata ai cambiamenti climatici, che vedrà il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 9 alle 18.

Per l’occasione il parcheggio Fogazzaro resterà aperto, con accesso e uscita possibili esclusivamente da contra’ Mure Carmini. Come di consueto, saranno a disposizione anche i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e il parcheggio Verdi, con ingresso e uscita solo da viale Ippodromo.

Divieto di circolazione

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà dalle 9 alle 18 nell'area all'interno delle mura storiche. Per l'intera giornata, per raggiungere il centro storico saranno a disposizione i parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli. Per la sosta di un'auto si pagheranno 2,40 euro: con il biglietto di ingresso al parcheggio tutti i passeggeri potranno usufruire del centro bus che sarà gratuito.

Da entrambi i parcheggi, per raggiungere il centro storico saranno in vigore gli orari festivi, con frequenza ogni 20 minuti circa, dalle 9 alle 20.30.

Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all'interno dell'area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell'area interessata al blocco che si devono recare all'obitorio dell'ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Durante la fascia oraria in cui è in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della protezione civile, da alcuni alpini e nonni vigile. Gli agenti della Polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa di 87 euro.

Pulizia del territorio

Le iniziative partiranno fin dalla mattina con “#cambiagesto”, la raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati per terra organizzata in collaborazione con l’associazione Plastic Free. Il ritrovo è alle 9 in piazza Castello. I volontari, che ripuliranno il centro storico fino alle 12, dovranno munirsi di guanti e iscriversi nel sito di Plastic Free – sezione Vicenza (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/24-ott-vicenza/). Al loro fianco ci saranno gli operatori di Aim Ambiente, che distribuiranno dei posacenere portatili e raccoglieranno i piccoli rifiuti bloccati tra i sampietrini, per poi occuparsi del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti.

Si proseguirà con i percorsi legati al tema del cambiamento climatico proposti da ScatolaCultura, in collaborazione con il museo Naturalistico Archeologico.

Il laboratorio per bambini e ragazzi "Il cervo con il cappotto", sul rapporto tra il cambiamento climatico e la variazione della fauna, si svolgerà al Museo Naturalistico Archeologico alle alle 14, 15 e 16. Non è richiesta l'iscrizione, l'ingresso è gratuito e ogni laboratorio accoglierà fino ad un massimo di 25 persone. Bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, dovranno essere accompagnati dai genitori.

Alle 14, 14.45, 15.30 e 16.15 partiranno da corte dei Bissari le visite guidate “Archeologia & Clima" nell’area archeologica sotto la Basilica Palladiana. La partecipazione è libera, fino ad un massimo di 15 persone per ogni visita. Inoltre, per tutta la giornata ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Naturalistico Archeologico. Il biglietto dovrà essere ritirato allo Iat in piazza Matteotti o in Basilica Palladiana.

Non mancheranno le attività culturali e dedicate al gusto. La Piccionaia proporrà i “Silent play” “Il Cielo sopra”, con partenza alle 11 da piazza Matteotti, e “La Fiaba – istruzioni per l’uso”, alle 16.30 nel giardino del Teatro Olimpico. Domenica 24 proseguiranno anche gli eventi “Sapori in corso” e CioccolandoVi, in programma per tutto il weekend. I mercati con prodotti enogastronomici del territorio e specialità provenienti da tutta Italia si svolgeranno in piazza San Lorenzo e in corso Fogazzaro. La sedicesima edizione dell’evento dedicato al cioccolato si terrà invece in piazza dei Signori e in piazza Garibaldi.