Domenica ecologica, centro storico chiuso al traffico

Domenica a piedi e in bicicletta in centro storico a Vicenza. Il 29 maggio sarà attivo il divieto di circolazione, dalle 9 alle 18, nell'area all'interno delle mura storiche per tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

La domenica di formazione ecologica dedicata alla mobilità sostenibile si svolge in concomitanza con veloCittà, il festival della bicicletta e della mobilità ciclabile. Sono previste inoltre alcune attività promosse dall'assessorato alla cultura. Chiuso al traffico, dalle 14.30 di sabato 28 maggio fino alle 24 di domenica 29 maggio, il tratto di viale Roma tra il piazzale della stazione e l’incrocio con viale Verdi.

In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione dell'orario. Le iniziative del festival veloCittà saranno rinviate.