Nel Vicentino dolci fatti in casa in quattro famiglie su dieci

In quattro case vicentine su dieci preparano in casa i dolci tipici del Natale, un’attività tornata ad essere gratificante all’interno delle famiglie anche con il coinvolgimento dei bambini. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del weekend dedicato alla scoperta dei dolci di Natale del territorio, con i produttori dei mercati di Campagna Amica impegnati a dispensare consigli pratici per realizzare al meglio le specialità locali tramandate da generazioni.

«Il panettone – spiega Coldiretti Vicenza – sarà presente nel 78% delle case e batte di misura il pandoro (74%), ma su oltre la metà delle tavole (52%) sono in arrivo anche le specialità a km0, caratteristiche del territorio».

«Da Nord a Sud del Bel Paese – sottolinea Coldiretti – le curiosità sono moltissime e tutte legate alla tradizione locale. In Veneto la pinza, in Friuli la gubana, una pasta dolce lievitata, con un ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, grappa, scorza grattugiata di limone, dalla caratteristica forma a chiocciola, in Emilia Romagna la spongata ripiena di miele, uva passa, noci, pinoli, cedro, in Liguria del pandolce (impasto di farina, uvetta, zucca candita a pezzetti essenza di fiori d’arancio, pinoli, pistacchi, semi di finocchio, latte e marsala ) ed in Lombardia, dove troviamo il Panun de Natal, un dolce ricco di frutta secca e molto profumato fatto con il grano saraceno e che può avere la forma di un filoncino leggermente appiattito o più raramente di una pagnotta rotonda, rigonfia al centro».

«Si tratta di specialità che – conclude Coldiretti – arricchiscono le tavole delle Feste presenti nel periodo natalizio anche nei menu del periodo di Natale nei tanti agriturismi diffusi lungo il territorio impegnati a conservare nel tempo le tradizionali alimentari del territorio».