L'affaire Pfas al centro di una inchiesta della Tv di Stato

Oggi 23 luglio su Rai tre alle 23 va in onda un documentario che prendendo spunto dal maxi processo in corso, che vede al centro della contesa giudiziaria la trissinese Miteni, ripercorre le fasi di uno dei casi più eclatanti di inquinamento della storia recente del Paese

«Oggi venerdì 23 luglio alle 23 su Rai tre» va in onda «Il veleno nell'acqua», una docu-inchiesta di Rai documentari dedicata alla vicenda dell'inquinamento da Pfas (i temustissimi derivati del fluoro) nel Veneto curata tra gli altri da Marialuisa Di Simone. «Mentre a Vicenza è appena iniziato uno dei più grandi processi ambientali della storia d'Italia» che ruota attorno allo stabilimento della trissinese Miteni, «la docu-inchiesta» della Tv di Stato ripercorre la vicenda dell'inquinamento che ha colpito il Veneto fino a ricostruire le fasi della contaminazione che ha segnato un intero territorio: il tutto attraverso si dipana dando conto delle voci dei protagonisti a partire dagli ex dipendenti dell'azienda.

È quanto si legge in un lancio della agenzia Colosetomedia.it diramato non più tardi di ieri. La stessa agenzia fa sapere che nella produzione curata dalla Rai (nel riquadro il trailer) non mancano diversi passaggi sulla inchiesta giudiziaria nonché sul tema delle malattie e delle morti sospette dei lavoratori: un filone d'inchiesta questo che è tutt'ora in corso. Sarà data voce anche «ai medici che per primi hanno denunciato la situazione» nonché ai rappresentanti «delle istituzioni».

Allo stesso modo ci sarà spazio anche per le storie vissute «dalla popolazione civile», specie di chi si è ammalato senza sapere il perché in un crescendo costante sino ad arrivare al grido disperato delle «Mamme No Pfas» che ha raggiunto i palazzi del potere. «Chi ha consentito questo crimine ambientale in nome del progresso? Chi doveva controllare?». Ecco, «Il veleno nell'acqua» risponde a queste domande - si legge in ultimo nella nota - aprendo uno squarcio in decenni di colpevoli silenzi».