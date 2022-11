Distributore abusivo in garage, dopo il sequestro la guardia di finanza dona 3mila litri di gasolio ai pompieri

Nei giorni scorsi, la guardia di finanza di Vicenza ha consegnato quasi 3.000 litri di carburante alla direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige del dipartimento dei vigili del fuoco. Il carburante è oggetto di un sequestro eseguito nel mese di agosto dello scorso anno dai militari della compagnia di Arzignano. Più in dettaglio, il carburante donato deriva da un’attività d’indagine svolta dai finanzieri della città del Grifo che ha permesso di individuare nel garage di un’abitazione sita nel comune di San Pietro Mussolino un vero e proprio distributore abusivo di gasolio, potenzialmente pericoloso poiché predisposto senza alcuna precauzione di rischio d’incendio.

La scoperta aveva portato alla denuncia, per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, di due cittadini indiani, residenti nel luogo in cui erano detenuti i fusti metallici e le cisterne contenenti il gasolio, in quanto sprovvisti di qualsiasi documentazione utile a giustificare la presenza di un così elevato quantitativo di carburante.

La donazione, che permetterà l’utilizzo del carburante, per fini istituzionali, sugli automezzi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Vicenza e di Rovigo, valorizzata anche attraverso un breve momento di consegna, contribuisce a consolidare i rapporti tra i due Enti pubblici, nella prospettiva di estendere l’azione della Guardia di Finanza anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, per perseguire più ampi fini sociali.