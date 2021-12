Disabile dimentica il green pass e viene fatto scendere dal bus: la denuncia della madre

Disabile vaccinato con doppia dose, controllato dai vigili urbani e fatto scendere dall'autobus perchè sprovvisto del green pass. "Mio figlio e un'altra ragazzina disabile sono stati fatti scendere e abbandonati lì. È dovuto tornare a casa a piedi. I vigili hanno fatto il loro dovere ma secondo me è mancato il buon senso. I vigili hanno scritto tanto. Credo che la multa arriverà a casa. A due disabili al 100%". Questa la testimonianza di Paola, mamma residente in provincia di Vicenza che ha raccontato ai microfoni di Radio Globo quanto avvenuto su un mezzo pubblico dell'area berica, diretta a Noventa Vicentina.

La testimonianza è andata in onda "Torre di controllo" il programma condotto da Andrea Torre con Daniele Capezzone, Giovanni Lucifora e Alberto Gottardo.

La madre dichiara: "Ok la legge ma in questa situazione manca il buon senso. Lasciare per strada un ragazzino disabile non è una cosa da fare".