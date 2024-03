"Dipendenti senza stipendio da quattro mesi", in bilico bar dell'ospedale di Sansepolcro gestito da un'azienda vicentina

Da quattro mesi non ricevono lo stipendio. Ogni mattina si recano al lavoro, sperando che finalmente la situazione si risolva, invece per i dipendenti del bar dell'ospedale di Sansepolcro, comune in provincia di Arezzo, sono momenti davvero difficili. Come riporta Nadia Frulli di Arezzonotizie.it , a segnalare la situazione sono gli utenti del bar e dell'ospedale che da settimane vedono con i propri occhi che qualcosa non va: orari ridotti, mancanza di alcuni prodotti, in alcuni casi di bibite fresche perché raccontano "Mancherebbero i frigoriferi". L'intera comunità del nosocomio sta esprimendo in questi giorni solidarietà ai o solidarietà, agli attuali tre dipendenti che si sarebbero rivolti ad alcuni legali per cercare di recuperare le mensilità arretrate.

Il locale è gestito dalla Falchi Srls, società che ha vinto nel 2022 il bando di gara della Asl Toscana Sud Est. Si tratta di un'impresa con sede a Vicenza, a conduzione familiare che, stando a quanto spiegato dalla direttrice del presidio ospedaliero Barbara Innocenti "in questi mesi ha avuto problemi di liquidità". Nel 2023 ha contato il picco di 110 dipendenti nel secondo trimestre, scesi a 66 nel terzo, come risulta dai dati di Unioncamere. La difficile situazione in cui si trovano i dipendenti aretini non sarebbe pertanto l'unico caso: lo scorso dicembre ad esempio i bar degli ospedali di Fermo e di Macerata hanno abbassato la saracinesca e i dipendenti se ne sono andati. Hanno raccontato loro stessi ai quotidiani delle loro città di essere rimasti per almeno due mesi senza stipendio. In quel caso l'azienda aveva spiegato di non essere riuscita a sostenere le spese perché i bandi che avevano vinto tenevano conto delle condizioni pre Covid. Dopo la pandemia però sarebbe tutto cambiato: spese lievitate ma meno utenti. L'onda lunga di questa difficoltà potrebbe essersi abbattuta sul bar dell'Aretino e sui suoi fornitori. Anch'essi infatti lamenterebbero mancati pagamenti.

Della vicenda è stata informata la Asl Toscana Sud Est che si è già attivata: "Sappiamo che i dipendenti da alcuni mesi non ricevono lo stipendio e che cercano comunque di garantire il servizio - prosegue Innocenti -. Quella che gestisce il bar è l'unica società che ha partecipato al bando, purtroppo quindi non abbiamo una graduatoria dalla quale attingere. Stiamo lavorando per predisporre un'altra gara: ma i tempi tecnici richiedono almeno due mesi. Inoltre in quella struttura andranno eseguiti dei sopralluoghi e andranno risistemati gli impianti: avrebbe dovuto occuparsene l'attuale gestore (come previsto dal bando) ma dato che non lo ha fatto dovremmo provvedere. In questi caso i dipendenti saranno tutelati: se cambierà gestore coloro che hanno continuato a lavorare, resistendo di fronte a queste difficoltà, non perderanno il loro posto. È una situazione complessa alla quale stiamo cercando di dare una risposta".