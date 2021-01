Buon compleanno nonna Dina: un mazzo di fiori per i suoi 100 anni

L'Amministrazione comunale di Mussolente ha consegnato un mazzo di fiori a Dina Alberton che oggi, 8 gennaio, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. La signora Dina è la nonna della vicesindaco Valentina Fietta e della consigliera Liana Fietta.

Classe 1921, la signora Dina è nata l’8 gennaio a Casoni di Mussolente da una numerosa famiglia contadina. E’ qui ha trascorso l’infanzia, adolescenza e gioventù con i suoi tanti fratelli, affrontando i tempi durissimi della povertà, del periodo fascista e della Seconda Guerra Mondiale durante la quale ha anche lavorato come operaia presso la Tessitura Eger.

Una vita fatta di sacrifici, che Dina ha sempre affrontato con coraggio, forza e determinazione dedicando gran parte del suo tempo alla cura della sua famiglia, al marito Luigi Fietta, sposato nel 1943 a 22 anni, e ai suoi otto figli e ai tantissimi nipoti che amorevolmente la ringraziano.

Per il bellissimo traguardo l’amministrazione comunale, non potendo portare gli auguri personalmente alla signora Dina, farà consegnare un mazzo di fiori con un biglietto di auguri e le congratulazioni a firma del sindaco Cristiano Montagner per il grande traguardo raggiunto e per la testimonianza di vita che continua a portare nella Comunità.