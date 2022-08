«Negate le carte dell'hub San Lazzaro»: diffidato il direttore dell'urbanistica

C'è un «colpo di scena» sul caso del cosiddetto polo logistico di San Lazzaro caldeggiato da tre società vicentine a Bassano. Il coordinamento ambientalista Covepa con una nota diramata oggi 22 agosto sul suo blog spiega di avere chiesto le carte sulla maxi trasformazione urbanistica chiesta dai tre privati a ridosso della Superstrada pedemontana veneta ma il Comune «le ha negate», tanto che gli uffici sono stati formalmente diffidati.

IL PIANO AL COMPARTO CAMPAGNOLO

«La vicenda - scrivono i portavoce del Covepa Matilde Cortese, Elvio Gatto e Massimo Follesa, riguarda gli atti di trasformazione urbanistica di un'area agricola in industriale per costruire un nuovo hub in deroga allo strumento urbanistico. Si tratta dell'ex comparto Campagnolo e del concordato relativo. Abbiamo chiesto il ritiro in autotutela del provvedimento di diniego di accesso agli atti espresso dal dirigente del settore urbanistico Daniele Fiore».

IL MONITO DI FOLLESA

Follesa, che oggi ha messo nero su bianco anche un piccolo dossier, ai taccuini di Vicenzatoday.it spiega che «il diniego» opposto dagli uffici «non sta né in cielo né in terra sia per ragioni di ordine etico sia per ragioni di ordine giuridico. Il niet imposto dal funzionario - aggiunge ancora l'architetto Follesa sarebbe da ascrivere, alla grossa a due ordini di motivi. Uno, la richiesta è stata redatta in ossequio alla direttiva europea sulla trasparenza in materia ambientale. L'architetto Fiore ritiene - argomenta ancora Follesa - che i tre progetti avanzati dalla Alban Giacomo spa, dalla Meb e dalla Brunello salumi sui terreni della Campagnolo commercio in concordato non abbiano a che fare con l'ambiente. Epperò - obietta Follesa - sono proprio le carte agli atti della procedura fallimentare a statuire che sull'area insistano tutele ambientali che per di più sono pure scritte nel piano regolatore di Bassano. Quindi di che cosa stiamo stiamo parlando? Ribadisco. Ci sono state negate le carte dell'hub San Lazzaro: è un fatto grave, un vero colpo di scena, per questo ci siamo rivolti anche al prefetto berico Pietro Signoriello».

«MOMENTO LUGUBRE»

Appresso Follesa fa un'altra considerazione: «Io spero che gli uffici si ravvedano, magari hanno visionato le nostre carte senza la dovuta attenzione: può succedere. Ma se il Comune non cambia passo la storia si mette male. Noi ci tuteleremo in tutte le sedi ed è per questo che abbiamo deciso di pre-allertare non solo gli uffici ma pure il sindaco bassanese Elena Pavan, l'assessore all'urbanistica Andrea Viero nonché la prefettura berica. Spero che l'amministrazione della città del ponte voglia fugare i dubbi velocemente. Stiamo rischiando una colossale speculazione immobiliare che vale sì e no 200mila metri quadri che chiaramente può prendere corpo perché i lotti si trovano a pochi metri dalla Spv, la Superstrada pedemontana veneta. Il che è la conferma come quella arteria in via di ultimazione sia o possa essere il volano per un consumo di suolo scriteriato che mette in sofferenza non solo l'ambiente ma pure l'agricoltura. A questo punto mi auguro di cuore che gli uffici, come è successo in situazioni simili in passato, non abbiano distillato una sorta di ok provvisorio: in caso contrario sarebbe un momento lugubre per Bassano».

PARLA L'ASSESSORE VIERO

Di diverso avviso è la giunta municipale. «Per noi - fa sapere l'assessore Viero - la trasparenza è un valore. Non mi stancherò mai di ripeterlo. A nostro modo di vedere l'indicazione che è arrivata dagli uffici non è certo un diniego. Bensì si tratta di una puntualizzazione con la quale si invita il richiedente a formulare con maggiore precisione l'istanza proprio affinché sia evasa correttamente. Dico questo perché qui nessuno ha paura di mostrare le carte, ci mancherebbe. Infatti ai confinanti ovvero ai contro-interessati le pratiche sono già state consegnate. Lo prevede la procedura, noi la rispettiamo alla lettera». Viero fa sapere che in questo caso parla «ovviamente a nome di tutto l'esecutivo incluso il sindaco Pavan» col quale si è consultato durante la giornata odierna.

Ma che cosa pensano al riguardo gli altri diretti interessati? Chi scrive ha contattato il dirigente Fiore. Allo stesso modo sono stati contattati i tre soggetti proponenti ossia Alban Giacomo serramenti spa, Brunello salumi srl e Meb elettroforniture srl. Da parte di nessuno dei quattro, almeno per il momento, è giunto alcun commento. Tuttavia Alban Giacomo spa e Meb srl fanno sapere tramite il proprio ufficio stampa che allo stato le due società hanno il personale in ferie: tanto che non è escluso che sull'argomento possano prendere posizione a breve.