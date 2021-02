Contrada palazzina a Cereda, diffida del comitato a Spv e Comune

I residenti che vivono a ridosso dei cantieri della Superstrada pedemontana veneta lungo la provinciale priabonese chiedono, al concessionario di mettere in campo ogni misura per evitare danni a persone o cose e, alla municipalità, di vigilare sull'opera

Un monito preciso affinché chi di dovere svolga «i lavori di costruzione delle gallerie, già in corso d'opera, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche ingegneristiche» utilizzando «i materiali più idonei» al fine di «non causare alcun danno agli edifici sovrastanti né disturbo alle persone»: è questo il tenore di una diffida legale inviata oggi 2 febbraio dal comitato dei residenti di Cereda zona via palazzina a Cornedo Vicentino (nota quest'ultima anche come contrada Palazzina) all'indirizzo di Sis, ossia del concessionario incaricato dalla Regione Veneto di realizzare la Superstrada pedemontana veneta (nota come Spv), l'asse viario che se ultimato dovrebbe connettere Montecchio Maggiore nel Vicentino a Spresiano nella Marca.

Nel documento, redatto per conto dei residenti che vivono a ridosso dei cantieri della Superstrada pedemontana veneta lungo la provinciale priabonese dal loro avvocato Giorgio Destro del foro patavino, si legge nero su bianco che «da informazioni assunte presso qualificati professionisti incaricati... sono state ipotizzate conseguenze potenzialmente dannose per le case e per le persone». La diffida però è rivolta pure al Comune di Cornedo il quale viene invitato espressamente «a vigilare sull'attività di costruzione delle gallerie secondo i doveri e le proprie prerogative».

Le gallerie in questione sono quelle riferibili al tunnel della Spv che dovrebbe connettere la valle dell'Agno al comprensorio di Malo-Schio nell'Alto vicentino. Si tratta di una fase dei lavori molto complesso sul piano ingegneristico che è finita invischiata in mille polemiche anche alla luce delle grane giudiziarie che in quel tratto stanno ancora interessando l'opera.