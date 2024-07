«Dica trentatré»: non è bronchite ma schiavitù da mercato

Mentre fa il giro dei media nazionali la notizia dei trentatré indiani ridotti de facto in schiavitù nel Colognese, c'è un intero territorio, quello dell'Agro del Guà, che fatica a interrogarsi su quanto accaduto. Quella terra incastonata tra Padovano, Vicentino e Veronese da Montagnana a Lonigo fino a Legnago è uno dei principali serbatoi del Veneto quanto a produzione agricola e zootecnia: frutta, ortaggi, viticoltura, allevamento, sono attività che fra eccellenze e batteria varia impegnano dai piccolissimi imprenditori fino ai colossi della industria alimentare o della trasformazione. Quel triangolo immaginario, conosciuto anche per la più grave contaminazione da derivati del fluoro in europa, quella addebitata alla Miteni di Trissino, è pure noto per una presenza mafiosa, specie della 'ndrangheta, dai contorni preoccupanti.

Quando ieri 13 luglio il segretario della Cgil-Flai del Veneto, il vicentino Giosué Mattei, si è prodigato in breve resumé del campionario dello sfruttamento declinato a Nordest, ad un certo punto ho avuto un momento di défaillance. Per un istante ho avuto l'impressione di essere stato catapultato tra le pagine di «Trudy», uno degli ultimi noir di Massimo Carlotto. E non è un caso. Per certi versi realtà e finzione stanno nella stessa scia. Il che avviene anche tra economia legale e illegale. Lo scrittore da tempo, sia col suo lavoro sia nelle sue uscite pubbliche insiste proprio su questo aspetto, specie per il Nordest.

È un aspetto, largamente, volutamente e colpevolmente negletto, che andrebbe maggiormente preso in considerazione: cosa che puntualmente non avviene tra imbarazzi e ipocrisie equamente spalmate sul tessuto sociale, imprenditoriale, politico e umano nostrano. Mercato e filiera del profitto si stagliano come moloch insindacabili: sono iperoggetti non negoziabili, anche quando i «collateral murder» sono sotto gli occhi di tutti. Una lettura dei quotidiani di queste ore è eloquente: frasi di circostanza e silenzi più o meno soavemente assortiti sono lo stigma di una agognata impotenza che fa capolino anche sui sociale network e nei bar di paese: anche quelli in cui spesso al mattino presto o a sera i caporali di turno, alla luce del sole, incontrano i loro contraenti occulti.

Se esiste una parte dell'opinione pubblica che davvero non si è assuefatta a questo andazzo, prima o poi bisognerà ragionare seriamente su come s'esca da questa crisalide dell'accettazione. Se la società è un corpo allora si può dire, prendendo a prestito un brano memorabile dei Rush, «The enemy within», come il nemico sia dentro di noi. Il che può sembrare una ovvietà.

Ciò che fa o potrebbe fare la differenza quindi non è la mera constatazione di questa fusione tra economia criminale e non, ma quale sia tensione che i singoli corpi e quelli collettivi siano disposti a generare per contrastare queste spinte che per certi versi sono connaturate col nostro essere. Insomma alla fin fine, gli atti concreti ma ragionati, la perseveranza, il contrasto energico nonché il discernimento, sembrano l'unico carburante utilizzabile in un gran prix che non avrà mai fine. Quando da ragazzino il medico mi sussurrava «dica trentatré» pensavo alla possibilità di avere la bronchite: oggi mi vengono in mente i disperati vessati nel triangolo dei Pfas, tra Cologna Veneta e dintorni: segnale bizzarro di come cambino i tempi.