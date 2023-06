Rischio Pfas? L'inceneritore e i fanghi sotto la lente di Isde

«Incenerimento fanghi a Schio: rischio Pfas?». È questo il titolo scelto dall'associazione Isde medici per l'ambiente per una serata informativa organizzata domani 12 giugno a Schio nell'Alto vicentino. Al dibattito parteciperanno, in veste di relatori, il professor Gianni Tamino (biologo di fama nazionale, docente all'università di Padova) nonché l'ematologo Vincenzo Cordiano, presidente veneto di Isde. L'argomento oltre che essere di stretta attualità è particolarmente sentito da parte dell'opinione pubblica. I Pfas infatti (sono una vastissima famiglia di composti industriali derivati dal fluoro «temutissimi» per il loro impatto sulal salute e sull'ambiente) da anni sono al centro di un colossale scandalo ecologico e giudiziario che vede al centro la Miteni di Trissino, accusata di aver contaminato le acque, i suoli, la catena alimentare e gli esseri viventi in tutto il Veneto centrale tra Veronese, Vicentino e Padovano. Di più, quando si parla di incenerimento termico (che la pratica sia già in uso, che sia solo in progetto o in forma di ipotesi poco importa) le proteste di residenti ed ecologisti si fanno sentire non poco: basti pensare ai casi Chemviron a Legnago, Veritas a Fusina-Venezia e Hera a Padova. Come già indicato dai promotori dell'evento in una locandina realizzata ad hoc, la serata comincerà alle 20,30 al centro Faber box di viale Tito Livio 23-25.

