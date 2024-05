«Legge nazionale per bandire i Pfas»: appello ai Comuni di Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana

Nel territorio regionale ci sono già sedici consigli comunali che hanno approvato una mozione per vietare la produzione dei Pfas, i «temibili derivati del fluoro», che hanno ammorbato il Veneto centrale. Quella mozione però dovrebbe essere votata da un numero ben più cospicuo di amministrazioni. L'obiettivo? Dare corpo ad una massa critica sufficiente per poter spingere il parlamento italiano a sancire per legge proprio la messa al bando per degli stessi Pfas. È questo l'auspicio che giunge da Lonigo nell'Ovest vicentino dove ieri 13 maggio a mezzodì nell'aula magna della casa municipale è si è tenuto un briefing tra alcuni esponenti della rete ecologista del Nordest. I quali hanno reso noto il testo di una missiva che sarà indirizzata a tutti i sindaci di Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana (non a caso quattro regioni in cui il caso Pfas sta deflagrando o e già deflagrato) affinché adottino lo stesso provvedimento già votato da altre municipalità.



IN SEDICI HANNO GIÀ RISPOSTO SÌ

I comuni veneti che all'oggi hanno fatto proprio «l'accorato invito» della rete ambientalista sono Cologna Veneta, Bussolengo, Pressana, Legnago, Tregnago, San Martino Buon Albergo, Roveredo Di Guà nel Veronese. Poi ci sono Trissino, Arzignano, Lonigo, Cassola, Montegaldella, Nove, San Vito Di Leguzzano nel Vicentino: mentre nel Padovano i Comuni che hanno aderito sono Ospedaletto Euganeo e San Pietro Viminario. «La lista però è in continua evoluzione perché di giorno in giorno aumentano le amministrazioni che aderiscono a questa importante iniziativa» fanno sapere Luigi «Gigi» Lazzaro (presidente di Legambiente Veneto), Giovanna Dal Lago e Michela Piccoli («Mamme no Pfas») nonché luca Cecchi (Acqua Bene Comune Verona, in foto rispettivamente da sinistra a destra).



L'AFFAIRE MITENI

Non è un caso che l'iniziativa di illustrata ieri, anche con l'ausilio di una nota scritta, abbia preso corpo in provincia di Vicenza che assieme a quella di Verona e quella di Padova, lungo l'asta del Veneto centrale, è la più colpita dalla maxi contaminazione di Pfas addebitata in grandissima parte alla trissinese Miteni: una delle industrie chimiche più importanti del Vicentino oggi fallita. «Sono sette gli snodi rispetto ai quali è necessario intervenire» fanno sapere gli attivisti. Fra questi «capisdaldi» ci sono non solo lo stop alla produzione, ma pure la bonifica dei terreni inquinati della Miteni, la quale da anni è in alto mare senza che si veda la luce in fondo al tunnel. Gli altri due fattori sui quali gli attivisti si stanno spendendo senza sosta sono «la certezza che nell'acqua potabile non ci siano Pfas e che non ce ne siano «negli scarichi industriali»; allo stesso modo vanno monitorati gli alimenti.



IL TABÙ DEL COMPLESSO MILITARE INDUSTRIALE

Ora lo stop ai Pfas, il monitoraggio degli alimenti e la richiesta che negli scarichi industriali non ci siano derivati del fluoro costituiscono un vero e proprio tabù visti i desiderata del mondo produttivo, che da questo punto di vista non è disposto a concedere un millimetro. Basti pensare al monito del complesso militare industriale raccolti con favore da due veri e propri pesi massimi del panorama internazionale come il Pentagono negli Usa e Presidenza della Repubblica in Francia. «Senza dubbio la nostra posizione potrebbe sembrare utopistica - fa sapere Dal Lago - ma se a questo squalo costituito dai poteri costituiti si oppone una marea di piccoli pesci uniti in banco sterminato il predatore può essere disorientato».



«PICCOLI PASSI»

Per Lazzaro va detto che di recente «siano comunque stati compiuti alcuni piccoli, ma importanti passi, come il divieto di utilizzare i Pfas nella gran parte dei cartonati destinati all'alimentazione, ma noi siamo qui perché si possa andare ben oltre». Cecchi peraltro allarga lo spettro della discussione aggiungendo un altro spunto. «Bisogna che sia chiaro una volta per tutte. Le istanze che noi stiamo portando avanti, provengono da ampi strati della società civile: non sono confinate - fa spere lo stesso Cecchi - ad una cerchia ristretta come qualche lobbista interessato o qualche politico più attento alle sirene dell'industria vorrebbe farci credere. I Pfas sono una emergenza ambientale? Sì, ma sono in primis una emergenza sanitaria che riguarda mezzo mondo perché queste sostanze eterne si trovano un po' dappertutto».



ANALISI DEL SANGUE «PER TUTTI»

Per questo motivo secondo Piccoli, quantomeno in Italia, «il servizio sanitario nazionale dovrebbe consentire a chi ne fa richiesta di misurare la concentrazione di Pfas nel proprio sangue visto che queste sostanze sono nocive: in alcuni casi cancerogene o interferenti con gli ormoni per non parlare di altre patologie». In altre parole Piccoli parla apertis verbis di una richiesta finalizzata al «divieto alla produzione, allo scarico e che preveda pure il monitoraggio su alimenti e popolazione». Parole precise che riecheggiano le richieste della rete ecologista affinché vengano effettuate le «analisi del sangue per tutti coloro che le chiedano». Durante il briefing gli attivisti hanno più volte ringraziato l'assessore all'ecologia di Lonigo (Alberto Bellieni, presente in loco) per il supporto «alle iniziative ambientaliste garantito dall'amministrazione leonicena».