Scoperta «drammatica» sul caso Pfas: tremila morti in più nell'«area rossa»

Nell'«area rossa» contaminata dai derivati del fluoro noti come Pfas, tra Veronese, Vicentino e Padovano, si registra un aumento dei decessi, rispetto ai valori attesi, pari a quasi quattromila morti in più. Il dato saliente «drammatico, sconvolgente, purtroppo in parte atteso» è contenuto in uno studio condotto da una rete di scienziati e ricercatori che fa riferimento all'Università di Padova, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica statunitense «Environmental health». La novità è stata subito rilanciata dalla rete ambientalista veneta delle «Mamme No Pfas» con una nota di fuoco pubblicata oggi 6 maggio in mattinata.

LA NOVITÀ

La ricerca dell'ateneo patavino, spiegano le attiviste, ha infatti rivelato l'impatto devastante della contaminazione da sostanze «per-fluoroalchiliche» e poli-fluoroalchiliche («i temutissimi Pfas» per l'appunto) sulla mortalità della popolazione che risiede nei comuni veneti più colpiti da una maxi contaminazione in buonissima parte attribuita ad una industria chimica dell'Ovest vicentino, la trissinese Miteni, oggi fallita e contestualmente finita sui banchi degli imputati nell'ambito di un processo penale che sta facendo scalpore in tutta Europa. Il motivo? La vicenda veneta va ascritta tra i più gravi casi di inquinamento al mondo nel suo genere.

Nel 2013 infatti in Veneto è stata scoperta una vasta contaminazione delle acque che ha interessato maggiormente i trenta comuni della cosiddetta «area rossa, nelle province di Vicenza, Padova e Verona, dove i Pfas, si legge nella nota, sono stati rilevati «in concentrazioni preoccupanti nelle acque superficiali, sotterranee e potabili, avvelenando circa 350.000 persone».

Più nel dettaglio la ricerca è stata condotta dal professore Annibale Biggeri assieme al suo team dell'Università di Padova, in collaborazione con il Registro tumori dell'Emilia-Romagna, il Servizio statistico dell'Istituto superiore di sanità Iss, nonché con il contributo della unità per l'approfondimento scientifico civico e partecipativo: si tratta della «citizen science initiative» della rete ecologista veneta «Mamme No Pfas».

IL PERIODO ESAMINATO: DAL 1985 AL 2018

Il lavoro degli esperti ha evidenziato un significativo aumento della mortalità. Per l'esattezza, dal 1985 al 2018 si è registrato un eccesso di oltre 3800 morti, rispetto al valore atteso: ossia «una morte in più ogni tre giorni». Per dare un'idea più concreta, si legge nella nota, è come se in questi trentaquattro anni fosse scomparsa la popolazione totale di due Comuni «dell'area rossa» (che conta sì e no 100mila residenti): vale a dire Orgiano con tremila abitanti e Asigliano che ne ha ottocento. Ed è proprio l'elevato aumento di decessi rispetto alla esiguità del perimetro territoriale preso in considerazione (appunto appena 100mila abitanti) a preoccupare chi vive in quei Comuni.

LO SPETTRO TUMORI SUI GIOVANI E LA «ASSOCIAZIONE CAUSALE» PER GLI EVENTI FATALI DOVUTI ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Lo studio ha rivelato che, nell'arco di quasi trentacinque anni, si è verificato un aumento di decessi per tutte le cause nella popolazione dell'area contaminata. In particolare, per la prima volta, è stata dimostrata «un'associazione causale» tra l'esposizione ai Pfas «e un rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari». Tramite l'analisi delle diverse classi d'età, lo studio ha evidenziato un aumento del rischio di insorgenza di malattie tumorali al diminuire dell'età. La popolazione più giovane, esposta ai Pfas già durante l'infanzia, è quella che paga il prezzo più alto.

CON L'ALLATTAMENTO «MAMME PROTETTE, FIGLI AVVELENATI»

Sorprendentemente, si è anche osservato un effetto protettivo nelle donne in età fertile. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito al trasferimento, già ampiamente documentato in letteratura scientifica, dei Pfas dal sangue materno al feto durante la gravidanza e l'allattamento, nonché alla conseguente diminuzione di livelli di Pfas nelle madri.

Queste «drammatiche evidenze scientifiche ci spingono a dire» fanno sapere le «Mamme no Pfas» che «non esistono più scuse per ritardare ulteriormente l'avvio dello studio di massa, noto come «Studio di coorte», deliberato dalla Regione del Veneto già nel 2016, ma mai iniziato. «Il Piano di sorveglianza sanitaria già varato dalla Regione Veneto non basta» attaccano le mamme «perché ha metodi e obiettivi diversi». Le quali tornano a definire «drammatica la scoperta fatta dal team del professore Biggeri».

«STUDIO DI COORTE: BASTA SCUSE»: LE SOSTANZE NOCIVE IN ACQUA, ARIA E CIBO

In particolare lo Studio di coorte, rilevano gli ambientalisti, è fondamentale in questo contesto per diverse ragioni: tra cui la necessità di procedere con una analisi a lungo termine e con la identificazione dei fattori di rischio. Sempre le attiviste aggiungono come sia cruciale delineare una serie di informazioni per le politiche di salute pubblica. Pertanto, «nonostante il Piano di sorveglianza sanitaria fornisca informazioni preziose» sulla salute della popolazione esposta, «lo Studio di coorte è un complemento indispensabile» per comprendere a fondo l'impatto della contaminazione da Pfas sulla salute umana.

«Ci interfacceremo» con tutti le istituzioni nonché gli enti preposti «perché siano comprese» la necessità e l'urgenza di questo «Studio di coorte» che è un «diritto» irrinunciabile per la «popolazione colpita». Di più, questo studio, attaccano le attiviste, conferma ulteriormente «il livello di tossicità di queste sostanze, che ormai sono presenti ovunque, dall'aria, all'acqua, a quello che mangiamo». Pertanto, conclude la nota, «sosteniamo con forza la necessità di bandire la produzione e l'utilizzo» dei Pfas, «come intera classe di sostanze» il che deve avvenire «a livello globale».

E così la rete ecologista del Nordest è già in fibrillazione nonché sul piede di guerra, visto che oltre ad una serie di iniziative di varia natura che vengono annunciate in queste ore, non mancano coloro che parlano di un esito dello studio «drammatico, sconvolgente, purtroppo in parte atteso». In passato Greenpeace aveva definito il Veneto centrale «zona di sacrificio» a causa della pressione negativa sull'ambiente addebitata proprio ai Pfas.