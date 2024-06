A Montecitorio si allarga il fronte della protesta «No Pfas»

Con un incontro organizzato ieri 18 giugno alla Camera dei deputati il gruppo ecologista delle «Mamme no Pfas», nato nel Veneto centrale sulla scorta dell'affaire Miteni, ha dato vita ad una iniziativa comune con altre realtà simili sparse nel Belpaese che ora prende il nome di «Mamme da Nord a Sud». L'obiettivo dichiarato, stando ad una nota diffusa poche ore fa, è quello di ampliare il più possibile la platea su alcuni argomenti dirimenti quali i limiti dello «sviluppo», la sostenibilità delle attività umane anche nella prospettiva di scongiurare i sempre più avvertibili venti di guerra che stanno interessando in primis «l'Europa».



In altre parole, si legge sempre nella nota, «la crescita economica non può avvenire a danno delle risorse ambientali che oltretutto non sono infinite». Parole precise che fanno il paio con il rinnovato e «temuto» proposito di una parte del ceto dirigente europeo «di utilizzare l'energia nucleare, di sostenere le fabbriche di armamenti, i petrolchimici, gli inceneritori, i cementifici, le acciaierie, le fabbriche chimiche mentre noi - scrivono le autrici riprese in foto davanti a Montecitorio - vogliamo garantire un futuro migliore alle nuove generazioni e per farlo è necessario che la classe politica attui da subito quanto è in suo potere per porre fine alla distruzione dei nostri territori». L'argomento è molto sentito tanto che del caso si è occupato anche il portale per la difesa dei consumatori ilSalvagente.it.

Allo stesso modo viene messa nero su bianca una critica radicale ai governi che si sono succeduti dai primi anni Duemila in poi. Che sostanzialmente hanno lasciato sguarniti e senza prospettiva di una bonifica reale la gran parte dei siti altamente inquinati: i cosiddetti Sin. L'accusa lanciata per anni dalla rete ecologista nazionale è la stessa. Si è caricata sulle spalle degli enti pubblici la riqualificazione ambientale di quei comparti che secondo il dettato delle stesse norme che li hanno istituiti (in primis il decreto Ronchi 22/97 e il decreto «criteri» 471/99), dovrebbe invece gravare sulle spalle o di chi ha inquinato o di chi è proprietario dei fondi.

Ad ogni modo l'iniziativa di ieri giunge in un momento particolare. Anzitutto domani al Tribunale di Vicenza è prevista una ennesima udienza del processo Pfas: ossia del processo a carico di quindici manager, a vario titolo legati alla Miteni di Trissino: la fabbrica dell'Ovest vicentino accusata appunto di aver sversato in modo massivo, persistente e non rimediabile i reflui di lavorazione dei «temibilissimi derivati del fluoro» noti appunto come Pfas. Ancora proprio in questi giorni e proprio in tema di derivati del fluoro si è registrata una dura presa di posizione del collettivo ecologista Pfasland coordinato da Alberto Peruffo: che in un suo recente rapporto parla di un Veneto «omertoso» rispetto ad un tema che rimane complessissimo.