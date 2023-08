Depuratore di Sant'Agostino, vasche con coperture flottanti per mitigare gli odori

Una sessantina di cittadini hanno partecipato all'incontro di presentazione, organizzato dal Comune di Vicenza e da Viacqua martedì 29 agosto, nella Tensostruttura sagra della parrocchia di Sant'Agostino, per illustrare il progetto di mitigazione ambientale in fase di attuazione nell'impianto di depurazione di Sant'Agostino e la sua futura dismissione.



Erano presenti l'assessore all'ambiente Sara Baldinato, il consigliere comunale Angelo Tonello, e per Viacqua, gestore dell'impianto, il presidente Giuseppe Castaman, il direttore generale Alberto Piccoli. Viacqua ha informato riguardo ai test effettuati negli ultimi mesi per verificare la riduzione delle emissioni, a seguito della messa in opera della copertura flottante sulla prima vasca. I risultati hanno avuto esito positivo, portando il gestore a decidere di procedere a utilizzare lo stesso sistema di mitigazione anche sulle altre vasche, a eccezione di una.





E' stata anche l'occasione per fornire informazioni in merito alla futura dismissione dell'impianto a seguito dell'ampliamento del depuratore di Casale i cui lavori si concluderanno, dichiara Viacqua, in un termine massimo di 10 anni.