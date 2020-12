Lotta al degrado, divieto di stazionamento in alcune area della città: sindaco proroga l'ordinanza

Il Comune ha prorogato fino al 30 giugno 2021 il divieto di stazionamento sulla scalinata e nel sottoportico di Palazzo Chiericati, su ponte San Michele e lungo i portici di Monte Berico.

Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco per continuare a contrastare i ricorrenti episodi di degrado dopo una lunga serie di segnalazioni da parte dei cittadini e di interventi della polizia locale.

"Considerato il reiterarsi dei comportamenti di inciviltà evidenziati nelle tre aree da cittadini e turisti, nonostante l'aumento dei controlli della polizia locale e le conseguenti contestazioni di numerose violazioni al regolamento comunale, in particolare in materia di bivacco, consumo di bevande alcoliche, accattonaggio molesto e abbandono di rifiuti – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –, abbiamo deciso di adottare nuovamente l'ordinanza così da rafforzare la tutela del decoro urbano. Si tratta di comportamenti inaccettabili per la nostra città e per coloro che vi abitano e la frequentano”.

Per quanto riguarda Palazzo Chiericati, l'ordinanza vieta lo stazionamento e l'utilizzo di skateboard sulla scalinata di accesso e sul sottoportico, occupando i gradini, sedendosi o sdraiandosi a terra. Il divieto non si applica a coloro che stazionano in piedi, in fila o in coda per accedere al Museo civico o visitarlo, per motivazioni turistico-didattico-culturali.

Lo stesso provvedimento vieta lo stazionamento sul ponte San Michele, al fine di consentirne la libera fruizione nonchè tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti e il patrimonio culturale e monumentale cittadino, occupandone le rampe, la sezione centrale e le balaustre oppure sedendosi o sdraiandosi a terra.

Infine, per quanto riguarda i portici di Monte Berico, l'ordinanza vieta lo stazionamento effettuato allo scopo di lordare ed occupare in modo improprio, indecoroso e degradante tale percorso.