Emergenza Covid, stretta del governo per "salvare" il Natale: passa il nuovo decreto

Super green pass anche in zona bianca, obbligo vaccinale da estendere al personale della sicurezza, difesa e personale della scuola, stretta sui non vaccinati dal 6 dicembre. Sono queste le principali novità decise dal Consiglio dei ministri e spiegate in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, insieme ai ministri della Salute Speranza e per gli Affari regionali Gelmini, a spiegare nel dettaglio le nuove misure per contenere l'epidemia durante il periodo natalizio.

Ecco in sintesi le principali novità:

- dal 6 dicembre viene introdotto il green pass "rafforzato" (che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione)

- la validità del green pass "rafforzato" passa da 12 a 9 mesi

- l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato"

- green pass obbligatorio anche su treni regionali e interregionali

- obbligo vaccinale esteso a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo scolastico, militari, forze di polizia e soccorso pubblico

- terza dose: dal 1° dicembre tutti gli over 18 potranno prenotare e prendere una dose di richiamo (richiamo anticipato a 5 mesi anzichè 6)

- a giorni si attende l'ok dell’Ema e poi dell’Aifa per l’uso del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, le cui dosi pediatriche dovrebbero arrivare a fine dicembre

- rafforzamento del sistema dei controlli

Invariate invece le disposizioni per l'utilizzo della mascherina: non obbligatoria all'aperto in zona bianca, obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatoria nelle zone in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.