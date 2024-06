Per la procura di Vicenza «minacciare una cronista di morte non è reato»: e il caso sbarca alla Camera

Mentre sulla procura di Vicenza si scatenano le polemiche dopo che un pm ha chiesto di archiviare la posizione di un tossicodipendente che aveva minacciato di morte una cronista di Tva dall'altra la città si interroga sul degrado che da tempo si sta diffondendo in un centro storico sempre più spopolato e nel quale le attività commerciali di un tempo o arrancano o chiudono. Ad accendere le polveri ieri 27 giugno è una nota di fuoco del sindacato Cub che chiede lumi sulla condotta degli uffici giudiziari: frattanto il caso approda a in Parlamento.

IL PREAMBOLO

Il caso per vero deflagra alcuni giorni fa quando il sindacato dei giornalisti del Veneto dirama una nota al vetriolo. «Stupiscono le motivazioni con cui la procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto in relazione all'episodio di cui è stata vittima lo scorso ottobre la cronista di Tva Vicenza, Martina Mazzaro, inseguita da un giovane che credeva di essere stato ripreso e che l'ha minacciata di spaccarle la testa».

Appresso il sindacato, che si è espresso all'unisono con quello nazionale e con l'Ordine dei giornalisti, riporta le motivazioni alla base della richiesta di archiviazione addotte dal pubblico ministero titolare di cui al momento non si conosce il nome: «Nel caso di specie appare necessario contestualizzare il comportamento dell'indagato, al luogo, un contesto assai noto per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti, alle proprie condizioni psico-fisiche ed alla propria condizione sociale. È quindi evidente che in un luogo socialmente così complicato, l'utilizzo di una telecamera possa innescare reazioni incontrollate che fanno dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato».

LE BORDATE

In gergo giuridico, alla grezza, la nozione di elemento psicologico del reato può essere definita con la coscienza e la volontà di commettere appunto un reato. Ora alla luce di tutto ciò sindacato e ordine puntano l'indice sulla procura secondo la quale, evidentemente, «i giornalisti non possono esercitare il diritto dovere di informare lavorando sul campo, anche e soprattutto nelle zone a rischio».

Sul punto interviene la stessa Mazzaro. La quale ai taccuini di Vicenzatoday.it rimarca alcuni concetti molto precisi. «Quando ho deciso di diventare giornalista - spiega la collega - ero consapevole che mi sarei potuta trovare in situazioni scomode o addirittura pericolose. Quello che, invece, non avrei pensato era di ritrovarmi in una situazione in cui chi mi ha aggredito, minacciandomi di morte, sarebbe stato in qualche modo giustificato. Non tanto perché non era capace di intendere e di volere, piuttosto perché secondo quanto riferito dal pubblico ministero, tra virgolette, me la sarei cercata visto che mi trovavo in un contesto noto per essere pericoloso. Eppure, è un parco pubblico».

Poi un'altra considerazione: «Anche se ho scelto di non oppormi alla richiesta di archiviazione sono sicura che il giudice per le indagini preliminari prenderà la decisione che ritiene più giusta. Non tanto per il mio specifico caso, quanto per la categoria di cui faccio parte. La libertà di stampa è sancita dalla Costituzione, va difesa e tutelata. Anche, anzi, soprattutto se si lavora in contesti difficili e potenzialmente pericolosi. Il nostro obiettivo non è provocare ma informare».

Parole molto precise che vengono proferite mentre il caso monta. Ieri a intervenire è stato pure il sindacato Cub che in mattinata aveva diffuso una nota al curaro. «Ragionare attorno al contesto sociale, chiedere alle autorità di lavorare alacremente perché si cerchi di rimuovere le cause di questo degrado è essenziale. Ma i termini in cui si coltiva l'azione penale - scrive la segretaria regionale della Cub del Veneto Maria Teresa Turetta - non possono trascendere dalla legge. Sulla situazione di quella parte di città il nostro sindacato ha detto la sua più e più volte. In passato c'è chi, come l'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco, ha invocato un impiego full time della polizia locale per arginare i fenomeni di criticità di quel quartiere a ridosso del centro. L'attuale primo cittadino ha addirittura chiesto l'intervento dell'esercito, forse dimentico, che spetta in primis a Polizia di Stato e Carabinieri quel tipo di presidio».

Appresso un'altra stilettata. «In un orizzonte degli ultimi quarant'anni - si legge - in cui i governi di ogni colore politico hanno solo effettuato tagli alla spesa pubblica, con conseguente indebolimento del budget dedicato alle forze dell'ordine statali la situazione è quella che è. Ma di che cosa parliamo poi se uno dei pilastri su cui si regge l'ordine democratico insacchetta le disposizioni del codice penale in questo modo?».

E ancora: «A che serve ragionare o sragionare di criminalità organizzata, di microcriminalità, di traffico di droga, di pusher più o meno organizzati se chi decide di denunciare o analizzare questo fronte si trova sguarnito davanti alla legge?». Parole durissime con cui si invita il Guardasigilli Carlo Nordio (duramente criticato per le riforme della giustizia caldeggiate da quest'ultimo) a chiedere lumi su quanto accaduto.

«L'obbligo della azione penale - spiega la dirigente sindacale - non è solo un cardine del nostro ordinamento, ma è un presidio contro la giustizia di classe perché questo principio dovrebbe garantire che ognuno di noi, ricco, influente o povero cristo che sia, possa contare sul fatto che la stessa azione penale tuteli in modo adeguato la parte offesa chiunque essa sia. Cosa che non è accaduta nel caso della cronista di Tva: alla quale va tutta la nostra solidarietà come donna, come lavoratrice e come cronista».

«PERICOLOSO PRECEDENTE»

Per di più, la novità ha immediatamente travalicato i confini regionali. Dell'affaire Borgo Berga si è occupata anche la deputata Stefania Ascari del M5S, che fra l'altro siede in Commissione giustizia. La onorevole a spron battuto avant'ieri ha «redatto e depositato» una interrogazione parlamentare indirizzata proprio al Guardasigilli. Nella quale si dà conto del timore che la richiesta di archiviazione formulata da parte della Procura di Vicenza potrebbe in futuro «costituire un pericoloso precedente, legittimando implicitamente minacce e intimidazioni nei confronti dei giornalisti impegnati in attività di cronaca in aree socialmente problematiche».

Come ricorda la Cub peraltro la matrice che ha generato l'aggressione verbale alla cronista va ricercata anche nella condizione di degrado che da tempo ammorba l'asse tra campo Marzo e il parking Verdi (in foto un aveduta della zona). Si tratta di una zona a ridosso del centro storico che costituisce uno dei punti caldi della città palladiana. Sono in molti gli osservatori della politica cittadina, equamente distribuiti lungo tutto l'arco politico, che imputano tale situazione in primis allo spopolamento cui lo stesso centro da anni va incontro.

E proprio in questo contesto è intervenuto il consigliere comunale di Fdi Nicolò Naclerio (milita tra le fila della opposizione di centrodestra) che in una interrogazione redatta due giorni fa menziona una recente inchiesta sul campo de Il Giornale di Vicenza. La quale secondo lo stesso Naclerio descrive minuziosamente «la gravissima situazione che sta vivendo il tessuto commerciale nel centro storico della città». Quello che era definito «il salotto buono vicentino» oggigiorno sta subendo «una desertificazione continua di negozi e attività commerciali».

UNA QUESTIONE DI VIVIBILITÀ

Una curva al ribasso che stando al capogruppo di Fdi in sala Bernarda finisce per mettere a dura prova la vivibilità stessa della zona. «È innegabile infatti, che dove si spegne una vetrina, i servizi si diradano e nella zona viene a mancare il primo fattore che crea sicurezza nel sentire del visitatore, del turista e sicuramente anche per chi ci risiede». Per questo motivo l'interrogante si rivolge alla giunta capitanata dal sindaco democratico Giacomo Possamai: chiedendo all'esecutivo quali passi intenda compiere per invertire la tendenza.

PARLA IL SINDACO

Il primo cittadino ai taccuini di Vicenzatoday.it spiega di essere ben al corrente della situazione. Al contempo fa sapere che l'amministrazione sta impostando il suo lavoro proprio per invertire la tendenza. «Anzitutto stiamo lavorando con le associazioni dei commercianti perché si batta la strada della sensibilizzazione dei proprietari degli stabili. Dobbiamo renderci conto che in questi anni siamo entrati in un'era diversa e pretendere certi affitti a fronte come lo si faceva un tempo è pressoché impossibile. Riuscire a intavolare una discussione con i proprietari degli stabili confortati dall'azione delle associazioni di categoria dei commercianti che da anni si battono per affitti più bassi è un primo passo». Possamai poi spiega di condividere l'orientamento della pretende amministrazione capitanata dal centrodestra quando quest'ultima ha deciso di tenere l'imposta municipale sugli stabili, l'Imu, al valore massimo per gli edifici sfitti. «Anche questa scelta sulla quale non siamo intervenuti può portare benefici».

L'ultimo aspetto della riflessione di Possamai riguarda «un programma di sicuro spessore» che l'amministrazione comunale «ha approntato e sta approntando quanto ad eventi, proposte varie per una attrattività innovativa che darà vita ad una offerta utile, a partire dall'ambito turistico che è in netta crescita, a contrastare in primis molti fenomeni fra cui il degrado giovanile. Che però è un fattore che tocca tantissime città: non solo Vicenza». In questo frangente le parole del sindaco si riferiscono anche alla vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista Mazzaro.

LA «RESA DELLE ISTITUZIONI»

Sul punto nemmeno Naclerio si è tirato indietro. «Ciò che lascia perplessi, rispetto al caso della giornalista minacciata e della risposta della procura - fa sapere il consigliere - sono due cose fondamentalmente: la mancanza di difesa nei confronti di una persona che sta svolgendo il suo lavoro con tutti i crismi del caso e la totale resa delle istituzioni locali al fatto che ci siano delle zone dove tutto è concesso, dove la legge non vale per tutti. Non possono esistere zone franche, non possono esistere in pieno centro città luoghi a sovranità limitata: in mano a spacciatori, tossicodipendenti e persone fuori controllo».