Debba, in corso il montaggio del ponte provvisorio

A Debba proseguono le operazioni di montaggio del ponte provvisorio che consentirà il collegamento veicolare tra la Riviera Berica a San Pietro Intrigogna durante il restauro della struttura in ghisa. Venerdì l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller si è recato in sopralluogo al cantiere con il consigliere comunale Alessandro Marchetti. “Secondo il cronoprogramma del settore Infrastrutture e gestione urbana – ha detto l’assessore Cristiano Spiller - lunedì ci sarà il varo della struttura prefabbricata, poi avverrà il collaudo statico, nei giorni successivi saranno spostati i semafori e tracciata la segnaletica, con l’obiettivo di aprire il ponte alla circolazione per la fine del mese e dare così una risposta ai cittadini che attendono da mesi la riapertura del collegamento veicolare”.

Dopo gli interventi relativi alla posa delle nuove fondazioni, alla costruzione delle spalle del ponte e alla realizzazione delle opere di connessione con la viabilità esistente, per un costo di 320 mila euro, nei giorni scorsi è dunque iniziato il montaggio vero e proprio del ponte provvisorio, il cui costo, comprensivo di trasporto, posa e noleggio per 12 mesi, è pari a 170 mila euro.

Giovedì sono stati predisposti dei rulli sui cui fino a domenica si procederà alle operazioni di assemblaggio di una struttura reticolare di 30 metri, che risulterà per due terzi appoggiata sul terreno e per un terzo a sbalzo sul Bacchiglione.

Lunedì il prefabbricato in acciaio verrà sollevato, spinto e calato da un apposito macchinario nella sua posizione definitiva, tra le spalle già costruite. Successivamente è in programma il collaudo statico, con la sosta sul ponte di alcuni camion carichi per misurare l'inflessione della struttura. Si procederà quindi a spostare i semafori che regolano la circolazione e a tracciare la segnaletica verticale e orizzontale. Fino a lunedì 17 luglio l’intervento interessa l'incrocio di strada Ponte di Debba con viale Riviera Berica, dove è sempre garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

È invece chiuso l’imbocco al ponte da viale Riviera Berica verso via Ponti di Debba. Via dell’Opificio è raggiungibile dal varco aperto di fronte alla sede della protezione civile, al civico 756. È infine chiuso alla circolazione il tratto di pista ciclabile della Riviera Berica confinante con il cantiere. L’infrastruttura provvisoria consentirà di ripristinare il collegamento veicolare a senso unico tra la Riviera Berica e San Pietro Intrigogna, su una carreggiata larga 3,60 metri e lunga 33 metri. Il vecchio ponte in ghisa, chiuso in via cautelativa per il preoccupante stato di degrado in cui versa, sarà oggetto di lavori di risanamento finanziati con 200 mila euro da fondi del Pnrr.