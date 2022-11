Debba, in arrivo una struttura provvisoria. «Risultato di partecipazione attiva di 1.000 persone»

Si sblocca la situazione sulla strada ponti di Debba. È in arrivo una struttura provvisoria, da affiancare a quella storica, che nel frattempo verrà messa a nuovo, dopo che tutti gli enti coinvolti hanno dato il loro benestare. Soddisfazione nel comitato di cittadini della Riviera Berica che, nei giorni scorsi, aveva indetto una petizione.

«La petizione in itinere, a cura del Comitato Per Urgente ‘Riapertura dei Ponti di Debba’ – fa sapere il comitato - ha dato una scossa, per il via libera alla posa di un ponte provvisorio, in attesa che il ponte storico venga ristrutturato e ricollocato, previa rimozione di quello provvisorio».

«È il risultato di partecipazione attiva delle prime 1.000 persone – prosegue - che con la loro firma sostengono la petizione. Petizione che, come anticipato nel comunicato stampa del 10 novembre, verrà fisicamente consegnata al sindaco di Vicenza e a tutti i consiglieri componenti il consiglio comunale della città di Vicenza, con allegate le firme. La raccolta delle firme si chiuderà nei primi giorni di dicembre».

Il comitato, nella missiva, richiede che la soluzione ponte Bailey o simile è da considerarsi assolutamente provvisoria, in attesa che il ponte storico venga, come detto sopra, rigenerato e adeguato, onde permettere:

il doppio senso di circolazione per auto e veicoli 'leggeri' con a lato, e parzialmente in sbalzo, una pista pedonale ciclabile in collegamento con la esistente pista ciclabile pedonale Renato Casarotto;

la rimozione o spostamento del traliccio per media tensione che insiste all’inizio di via Opificio, al fine di agevolare le auto e altri veicoli 'leggeri' che escono dai citati ponti, per immettersi in via Riviera Berica.

In tale indirizzo, hanno specificato i cittadini, andrebbero messe in sicurezza strada Casale e strada Pelosa, comprensive di pista ciclabile pedonale.

«Confermiamo che la ‘partecipazione attiva’ delle persone continua – va avanti -, perché è dal sindaco di Vicenza dottor Francesco Rucco che attendiamo risposte di merito rispetto a quanto richiesto. In sede dell’incontro che chiediamo al sindaco, evidenzieremo come il centro della frazione Debba sia destinatario di una adeguata ristrutturazione per la sicurezza delle persone. Una soluzione che eviti anche i rischi di incidenti stradali causati dalla velocità dei veicoli che attraversano il centro della frazione per recarsi a Vicenza o viceversa, verso i comuni dell’Area Berica».