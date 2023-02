Escursionisti troppo superficiali, 15% in più persone recuperate rispetto agli anni precedenti: i dati del Soccorso alpino

Il Soccorso alpino e speleologico Veneto ha presentato stamattina i dati relativi all'attività svolta nel 2022, evidenziando un aumento degli interventi e delle persone soccorse rispetto agli anni precedenti. Nel corso dell'anno, sono stati registrati ben 1.183 interventi, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente, e 1.333 persone soccorse, con una percentuale di aumento del 15%.

Durante la conferenza stampa, il presidente del Soccorso alpino e speleologico Veneto, Rodolfo Selenati, ha evidenziato l'alto numero di persone illese recuperate, pari a 569, principalmente a causa di imperizia, scarsa forma fisica, inadeguata attrezzatura e preparazione. Gli incidenti sono stati causati principalmente da cadute e scivolamenti, con l'escursionismo come disciplina maggiormente rappresentata.

Inoltre, sono state registrate emergenze sempre più frequenti sulle ferrate, nonché il recupero di vele e ciclisti su bici a pedalata assistita. Un aspetto preoccupante è rappresentato dalla bassissima percentuale di persone assicurate, che si attesta intorno allo 0,6%.

I rappresentanti del Soccorso alpino e speleologico Veneto hanno sottolineato l'importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza in montagna, sia da parte degli escursionisti che delle amministrazioni locali, per garantire un'adeguata preparazione e attrezzatura a coloro che si avventurano in ambiente montano. Inoltre, è necessario aumentare la sensibilizzazione sul tema dell'assicurazione, che rappresenta un'importante garanzia in caso di incidenti.