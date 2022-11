Danni da maltempo, contributi ai privati dallo Stato con riferimento agli eventi calamitosi del 2019 e 2020

C'è tempo fino a giovedì 1 dicembre per presentare domanda di contributo da parte dello Stato per i danni subiti a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati anche in città tra il 2019 e il 2020.

L'avviso con le disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria e la documentazione necessaria per fare istanza sono consultabili sul sito del Comune, nella sezione Protezione civile, Avvisi.