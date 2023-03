Dal Verano a Pove del Grappa, il viaggio della salma del finanziere eroe

E’ giunta questa mattina, presso il Cimitero di Pove del Grappa la salma del finanziere scelto Fabio Perissinotto, medaglia d’oro al valorcivile, traslata dal cimitero monumentale del Verano a Roma, dove ha riposato per oltre vent’anni.

Fabio Perissinotto, finanziere scelto specializzato antiterrorismo e pronto impiego, 30 anni, nato e cresciuto a Roma, perse tragicamente la vita nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2002, a seguito delle gravi ferite riportate nel corso di un incidente stradale durante il servizio lungo la statale 379 in provincia di Brindisi, località Specchiolla, mentre era all’inseguimento di un noto pregiudicato della zona, ricercato e “pentito” della Sacra Corona Unita, in fuga su un’autovettura rubata. Il finanziere morì poco dopo il ricovero in rianimazione; gli altri finanzieri a bordo dell’autovettura, sebbene in gravi condizioni, sopravvissero.

Il 16 giugno 2003, il giovane finanziere, fu insignito dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: “Nel corso di attività istituzionale, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di traffici illeciti, gestiti dalla criminalità organizzata, perdeva la giovane vita a seguito di un incidente intervenuto mentre, con la pattuglia automontata alla quale apparteneva, partecipava all’inseguimento di un’autovettura sottrattosi al fermo di polizia, che risultava rubata e condotta da un pericoloso pregiudicato. Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione. Torre S. Sabina (BR) – 4 novembre 2002”.

Le spoglie del finanziere, per volontà dei genitori, sono giunte stamane presso il cimitero di Pove del Grappa, località dove questi attualmente dimorano, alla presenza di una significativa, sobria e commossa presenza della guardia di finanza, di una rappresentanza della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e di istituzioni locali. Il sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dalmonte, in particolare, ha deposto una corona in segno di suffragio e tributo al sacrificio del giovane finanziere da parte dell’intera comunità povese. Numerose le associazioni combattentistiche e d’Arma con labari che hanno voluto accogliere l’arrivo del feretro.

Il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Cosmo Virgilio, ha espresso, in questa mesta occasione di raccoglimento, la profonda e più sentita vicinanza del Corpo ai congiunti del finanziere scomparso nell’adempimento del proprio dovere, rinnovandone con gratitudine il ricordo e onorandone la memoria di fedele servitore dello Stato.