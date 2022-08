Dal Covid al bilancio, la conferenza stampa di Zaia

Covid, sicurezza stradale e bilancio. Sono stati questi i temi affrontati dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel punto stampa a Palazzo Balbi, tenuto nella mattina di oggi, martedì 16 agosto, a margine della presentazione del bilancio regionale.

Covid

La prima questione affrontata dal presidente è stata quella relativa alla situazione Covid. «I contagi in Portogallo ci hanno dimostrato che l'andamento degli stessi si è evoluto come da programma – le parole di Zaia -. In Italia il picco è arrivato verso fine luglio per poi scemare. Ricordo, però, che abbiamo avuto 12mila contagiati al giorno in passato, mentre ora siamo nemmeno al migliaio perché il virus attuale non è quello di febbraio 2020 o dicembre 2020 quando abbiamo avuto la peggiore ondata con 200 morti e quasi 4mila contagi al giorno.

«Il virus ora è comunque a bassa mortalità, ma alta contagiosità, tanto che abbiamo censito un totale di 2milioni di contagi fino ad ora, con 16mila morti in tutto il Veneto - continua - Non bisogna però mollare l’attenzione, anche perché la fascia media d'età più colpita è quella tra i 40/50 anni. Per quanto invece riguarda le vaccinazioni, siamo a oltre 11milioni e la quarta dose "booster" è ora al 20% di copertura visto che molti "over" attendono il nuovo vaccino. In ogni caso, abbiamo solamente il 3% di Terapie intensive occupate con un'incidenza settimanale di contagio di 626,26 ogni 100mila abitanti, un dato che in passato avrebbe paralizzato gli ospedali. Infine, ripeto che le mascherine devono ancora essere utilizzate, ma per fortuna al momento non servono nuove restrizioni».

Strage di Godega di Sant’Urbano

Zaia ha poi speso una riflessione per l’incidente avvenuto due giorni fa a Godega di Sant’Urbano, che è costata la vita a quattro ragazzi.

«Presto ripartiremo con la ormai consueta 'campagna shock' sui social per i giovani – le sue parole -, come fatto in passato. All'epoca fui criticato, ma quanto fatto ebbe rilievo internazionale e vincemmo anche dei primi. Dobbiamo infatti educare i bimbi, non possiamo pensare che gli incidenti come quello di Godega siano la normalità. Dobbiamo quindi coinvolgere tutti sulla sicurezza stradale, basta un piccolo gesto da ciascuno, un contributo minimo per evitare le stragi. Purtroppo, però, il problema è quello della educazione stradale visto che oggi oltre il 46% dei giovani muoiono per fuoriuscite autonome di strada».

Bilancio

Nella mattinata è stato approvato il bilancio regionale in 17 miliardi di euro, di cui 1,4 di spesa politica limata però del 15%.

«Si tratta di un bilancio rigoroso, attento ai bisogni dei cittadini, con priorità al sociale e all’ambiente, il tutto in una situazione non facile del post-Covid - il commento di Zaia -. La congiuntura economica oggi è molto difficile e l’autunno in arrivo ci preoccupa. C’è sì possibilità occupazionale, ma le bollette non si possono evitare. Faremo poi indagini sui rincari del pellet che alcuni cittadini segnalano ora essere al quasi il doppio del prezzo e questo, se vero, non è ammissibile. Inoltre, la guerra sta impattando, così come il limbo governativo in cui ci troviamo. Nonostante questo, però, siamo i primi in Italia che presentano la Legge di Stabilità, ancora “tax free” per il tredicesimo anno consecutivo e unica regione in Italia a garantire questa caratteristica fiscale».

Sull’argomento è intervenuto anche l'assessore regionale Calzavara. «Le spese più significative in bilancio sono quelle per il rischio idrogeologico – le sue parole -, l'acquisto di nuovi treni, il Terraglio Est e la ciclabile Treviso-Ostiglia, le scuole paritarie, il cofinanziamento per le politiche comunitarie, l'aumento tassi di interesse e gli adeguamenti contrattuali del personale. Questo oltre a 14 milioni di euro per il settore sanitario. Da notare, infine, la prevista ulteriore riduzione del bollo per le auto storiche».