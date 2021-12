Vaccino per i bambini 5-11 anni, 1600 prenotazioni in un giorno nel Vicentino

Nonostante il momento di massima allerta, parte da una buona notizia l’aggiornamento dell’ULSS 8 Berica e della 7 Pedemontana sulla gestione dell’epidemia: da lunedì pomeriggio, nelle Aziende socio-sanitatarie vicentine, sono state ben 1600 le prenotazioni già registrate per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.

ULSS 8

Come noto, l’ULSS 8 Berica aveva aperto le agende proprio ieri pomeriggio, secondo le direttive della Regione Veneto. Complessivamente sono 1.800 i posti creati per questa fascia di età, a partire da giovedì 16 dicembre fino al 22 dicembre a Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, a fronte di una popolazione residente nel territorio dell’ULSS 8 Berica pari a circa 31.413 bambini dai 5 agli 11 anni. Attualmente ci sono ancora 886 posti liberi mentre nei prossimi giorni ne verranno aperti altri 2.400 posti.

TERZA DOSE

Parallelamente alla vaccinazione tra i bambini, continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per la campagna di richiamo, fondamentale per mantenere alto il livello delle difese immunitarie anche in chi si è già vaccinato.

Complessivamente sono quasi 97.000 le terze dosi già somministrate, con un tasso di copertura (contando anche le prenotazioni) arrivato al 73,1% per gli over 80 (con 23.558 somministrazioni già effettuate), al 41,5% nella classe di età tra i 70 e i 79 anni (con 18.805 somministrazioni) e al 37,7% tra i sessantenni (20.581 somministrazioni). E numeri importanti sono stati già raggiunti anche per il richiamo tra i 50 e i 59 anni (55,3% con 27.188 somministrazioni e 47.073 prenotazioni) e nelle fasce di età al di sotto dei 40 anni (22% con 7.529 somministrazioni e 19.367 prenotazioni).

NON VACCINATI E SITUAZIONE IN OSPEDALE

A sottolineare l’importanza di mantenere il più elevato livello di protezione grazie alla terza dose sono anche i numeri. Negli ultimi 7 giorni in ULSS 8 Berica sono stati registrati 1.812 nuovi casi, mentre i ricoverati sono attualmente 140: 95 presso l’ospedale San Bortolo, di cui 10 in Terapia Intensiva e 19 in area sub-intensiva (in Pneumologia), 17 presso l’ospedale di Noventa Vicentina e 28 presso l’ospedale di Valdagno.

Per quanto riguarda i pazienti Covid negli ospedali dell’ULSS 8 Berica, spicca la prevalenza di 12 ricoverati per Covid ogni 10.000 abitanti tra i non vaccinati, contro 2,1 tra i vaccinati: ovvero 6 volte di più.

ULSS 7

Sono 110 i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali dell’ULSS 7 Pedemontana. Più in dettaglio, 40 sono al San Bassiano (35 in area medica e 5 in Terapia Intensiva), 53 all’ospedale di Santorso (48 in area medica, dove solo nella giornata di ieri ci sono stati 6 nuovi ingressi solo nella giornata di ieri, e 5 in Terapia Intensiva), 6 presso l’Ospedale di Comunità di Marostica e 11 presso il Centro Servizi Muzan a Malo. E la tendenza in aumento continua, di pari passo con l’andamento dei nuovi casi positivi: 423 quelli registrati ieri, dopo i 376 casi riscontrati domenica.

Analizzando i dati relativi ai ricoverati per Covid, questi risultano essere 17,5 per 100.000 abitanti tra i vaccinati, contro 95,5 per 100.000 abitanti tra i non vaccinati, che dunque in proporzione risultano avere una possibilità oltre 4 volte superiore di essere ricoverati. Anche l’età media è influenzata in modo significativo dall’adesione o meno alla campagna di vaccinazione: tra i ricoverati Covid non vaccinati è relativamente bassa, 66,4 anni, mentre è di 75,6 anni tra i vaccinati, quando facilmente incidono sul quadro clinico anche altre patologie.

Proprio sul fronte delle vaccinazioni ieri c’è stata una doppia novità. La prima come noto è stata l’apertura delle agende per la prenotazione della vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, con le prime somministrazioni in programma giovedì 16 presso il CVP di Bassano e a Schio presso la “Casetta Gialla”. Sui primi 1.000 posti in agenda, dopo appena 12 ore le prenotazioni sono già state 642 a conferma della grande sensibilità dimostrata fin da subito dai genitori.

Parallelamente, l’ULSS 7 Pedemontana nella giornata di ieri ha creato ulteriori 450 posti in agenda per le terze dosi presso il CVP di Asiago, avendo raggiunto in quest’ultimo la saturazione dei posti inizialmente previsti. I nuovi posti sono stati creati già a partire da giovedì 16 dicembre e fino a giovedì 23 dicembre, aggiungendo delle sedute straordinarie di giovedì, venerdì, lunedì e mercoledì a quelle inizialmente previste per il sabato. In generale, la campagna di richiamo del vaccino anti-Covid ha raggiunto il 58,1% degli over 80, con oltre 15 mila somministrazioni, il 37,7% nella fascia di età 70-79 anni, il 33,2% tra i 60-69enni, il 17,9% tra i 50-59 anni, mentre i quarantenni sono arrivati all’11,5% e gli under 40 al 7,4%.

Complessivamente in ULSS 7 Pedemontana sono oltre 65.700 le terze dosi già somministrate.