Vaccine day, al San Bortolo i primi 90 vaccini anti-Covid: gli apripista sono i sanitari

Il primario di malattie infettive del San Bortolo di Vicenza Vinicio Manfrin, l’infermiera di Geriatria Covid Libera Fietta e la caposala di Medicina Covid Francesca Baldi. Sono loro i primi 3 operatori sanitari ad aver ricevuto il vaccino Pfizer-Biontech a mezzogiorno all'ospedale del capoluogo berico. Il V-Day è partito anche nel Vicentino. E già si parla di un momento storico. Nessun effetto collaterale per i primi tre vaccinati. Un quarto d'ora seduti e poi sono ritornati al lavoro. E così gli altri, in tutto 90 persone, che al San Bortolo si sono immunizzate.

«Non ho sentito nessun dolore, non ho avuto nessun effetto collaterale. Farsi questo vaccino è facile come farsi una puntura: vaccinatevi tutti senza paura», è stato il commento di Francesca Baldi una mezz'ora dopo l'inoculazione del siero Pfizer.

I vaccini sono arrivati domenica mattina a Vicenza dall'ospedale di Padova, che ha raccolto le dosi per tutto il Veneto. In tutto sono state 135 le fiale per il Vicentino: 90 appunto al San Bortolo, 25 al San Bassiano e 20 all'ospedale di Santorso. Le somministrazioni sono state tutte su base volontaria: medici, infermieri e tecnici dell'ospedale di Vicenza, un gruppo di operatori del pronto soccorso di Arzignano, della geriatria Covid di Valdagno e della medicina Covid di Noventa. Tra i primi vaccinati anche diversi operatori dei servizi territoriali, medici di medicina generale e alcuni operatori sanitari delle case di riposo.

Da martedì i vaccini arriveranno al San Bortolo, come in tutto il Veneto, a cadenza settimanale. Secondo il piano vaccini regionale si procederà alla prima fase di immunizzazione che sarà rivolta a una popolazione pari a 184.893 soggetti, di cui 91.035 personale sanitario di Aziende ed Enti del SSR e di strutture private e ​93.858 a personale e ospiti di strutture socio-sanitarie territoriali.