Covid, tamponi a pagamento solo su prenotazione all'Ulss 7

Introdotto un sistema che consente il rilascio istantaneo del Green Pass in caso di esito negativo

Da giovedì 14 ottobre in tutti i punti Tampone dell’Ulss 7 Pedemontana, per gli utenti che hanno necessità del tampone a pagamento per ottenere il Green Pass, l’accesso sarà solo su prenotazione.

Il sistema di prenotazione online sarà attivato nel corso della giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, tramite il portale MyPrenota accessibile direttamente sul sito dell’Azienda socio-sanitaria.

Questo allo scopo di prevenire possibili code e assembramenti, in considerazione del probabile incremento di richieste che potrà verificarsi con l’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass nei luoghi di lavoro a partire da venerdì 15 ottobre.

Contestualmente, in caso di tampone antigenico o “rapido” negativo, è stata attivata una nuova procedura che consente il rilascio praticamente immediato del Green Pass, sempre con l’invio del codice di attivazione direttamente all’utente tramite SMS.

Questo fermo restando che, nel caso in cui l’utente richieda per qualche motivo il tampone molecolare, sarà necessario comunque un tempo di lavorazione di diverse ore rispetto all'antigenico che invece richiede solo pochi minuti.

Rimangono invece ad accesso libero, oltre che gratuiti, i tamponi richiesti per esigenze sanitarie (quelli con impegnativa medica o quelli richiesti dal Dipartimento di Prevenzione) e tutti quelli per i minori di 12 anni.

Invariati anche gli orari di apertura dei Punti Tampone aziendali: tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00 presso gli ospedali di Bassano e Santorso e tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00 presso l’ospedale di Asiago.