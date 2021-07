Coronavirus, tamponi gratuiti nei mercati: continua l'attività di screening

Mercoledì 28 luglio, dalle 8.30 alle 11.30 nella loggia del Municipio, in concomitanza con il mercato settimanale di Montebello VIcentino, gli operatori delle cure primarie dell’Ulss 8 saranno a disposizione dei cittadini per eseguire il test.

L'iniziativa rientra nella campagna dei tamponi molecolari gratuiti, avviata dall’Ulss 8 Berica per individuare eventuali casi asintomatici di contagio da Covid-19.

“È un’occasione per avere ‘in casa’ questo servizio – commenta il sindaco Dino Magnabosco - senza doversi quindi spostare in ospedale o nelle altre strutture abilitate. Invitiamo i cittadini ad approfittare di questa opportunità, per la quale ringraziamo l’Ulss 8 Berica”.