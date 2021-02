Covid nelle scuole, più del 50% in quarantena per contatti al di fuori dei plessi

La Regione Veneto, nei mesi di gennaio e febbraio, ha analizzato la diffusione del virus in età scolastica. Tutti i dati emersi dal report in questi primi due mesi di indagine

Dal 7 gennaio al 23 febbraio sono stati registrati nelle scuole del Veneto 1421 positivi: di cui il 22% nelle scuole dell'infanzia, il 33,7% nella scuola primaria, il 23,2% alle medie e la percentuale restante negli istituti superiori rimasti chiusi però per tutta gennaio. In totale sono 27mila le persone (studenti e insegnanti) risultate positive o finite in isolamento in Veneto da inizio anno.

Sono questi i dati emersi dall'attività di analisi effettuata dalla Regione Veneto nei mesi di gennaio e febbraio e presentata durante il punto stampa Zaia di mercoledì. "Il 50,7% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono finiti in quarantena per contatti avuti fuori dalla scuola", ha spiegato il dottor Michele Tonon.

"Come Regione abbiamo portato avanti due progetti di monitoraggio grazie alla rete delle 15 "scuole sentinella" per gli istituti superiori (due nel Vicentino, il liceo Quadri e l'istituto Remondini di Bassano del Grappa) - continua Tonon - Un progetto che ha visto la collaborazione anche dell'Università di Padova. Da marzo tutti gli alunni di questi istituti saranno sottoposti a tamponi rapidi nasali su base volontaria con carenza periodica in tutte le sezioni fino al termine dell'anno scolastico. Il monitoraggio ci consentirà di avere un quadro più chiaro sui contagi nelle scuole superiori. Il secondo progetto riguarda invece le classi terze medie di sette istituti veneti dove si faranno tamponi fai da te nasali con l'aiuto del personale docente e gli operatori sanitari delle Ulss di riferimento".

MONITORAGGIO SCUOLE VENETO