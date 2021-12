Covid, stretta temporanea sulle scuole: quarantena con un solo positivo

La Regione Veneto ha stabilito una stretta temporanea sulla gestione dei casi di Covid a scuola. Con una circolare inviata al Servizio igiene e sanità pubblica, la responsabile regionale della Prevenzione, Francesca Russo, dichiara che viene disposta la: "quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo e nel caso in cui nuovi contagi emergessero in quelle scuole dove la situazione epidemiologica è già impegnativa, di valutare misure aggiuntive e specifiche per le singole realtà".

In particolare "prevedendo la quarantena anche in presenza di un singolo caso (e non più al terzo caso di positività) o quando necessario, "la sospensione della didattica in presenza per l'intero plesso".

PROTOCOLLO GESTIONE CASI

Un camdio di gestione che arriva in corsa dopo che, dati alla mano, si è avuta la riprova che il virus sta circolando, soprattutto in età scolastica: l'incidenza sale a 873,3 casi ogni centomila abitanti nella fascia d'età fra i 6 e i 10 anni e a 661,3 nella fascia fra gli 11 e i 13 anni, con almeno un secondo positivo confermato nel 30% dei casi di contagio a scuola.