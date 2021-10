Covid, 15 positivi alla scuola per l'infanzia: plesso chiuso fino al 20 ottobre

Una quindicina di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia "cav. Luigi Chiericati" di Campiglia dei Berici sono risultati positivi al Covid-19. L'allarme è scattato lunedì dopo la positività di un bambino.

Il Sisp dell'Ulss 8 si è quindi attivato e nel giro di tamponi effettuati martedì all'ospedale di Noventa Vicentina sui sedici piccoli della sezione è stata rilevata la positività di altri dodici di loro. Nel frattempo emersa la positività di altri due bambini dell'altra sezione. Numeri che hanno portato alla chiusura della scuola fino al 20 ottobre prossimo.

"In via precauzionale - ha dichiarato il sindaco Massimo Zulian - è stata disposta altresí la chiusura dell'asilo nido benché i locali siano separati da quelli della scuola per l'infanzia, al fine di sottoporre allo screening anche i bambini del nido. Se non verranno riscontrate positività, il nido riaprirà lunedì prossimo, sempre a seguito di sanificazione. Raccomando a tutte le famiglie dei bambini risultati positivi di attenersi ai protocolli e pertanto di rispettare rigorosamente il periodo di isolamento, evitando contatti esterni al nucleo familiare: si deve rimanere in casa".