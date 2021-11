Covid, il contagio tra gli studenti: il report del monitoraggio nelle scuole "sentinella"

La Regione Veneto, attraverso uno screening in atto da mesi nelle scuole "sentinella" ha potuto tracciare un primo bilancio dall'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Sono 13.189 gli studenti in quarantena, 14.155 in monitoraggio e 2.634 positivi. Per quanto riguarda invece insegnanti ed sonno 219 gli attualmente positivi, 800 in quarantena e 986 in monitoraggio.

Lo screnning prende in considerazione gli studenti e il personale scolastico delle primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Da settembre al 25 novembre sono stati 4.023 gli eventi, ovvero la presenza di un positivo in classe, con 80.269 alunni, operatori e insegnanti coinvolti nel monitoraggio. Il 34,9% degli eventi si è verificato nelle scuole primarie, il 23,5% nelle secondarie di secondo grado, il 22,6% le secondarie di primo grado, il 15,7% le scuole dell’infanzia.

Gli eventi ad oggi sono invece 1.563 con 2.634 studenti positivi sono, 14.155 monitorati, 13.189 in isolamento. E ancora 219 tra docenti e personale scolastico contagiati; 800 in quarantena e 986 monitorali. L'aumento dei casi è stato rilevante nell'ultimo periodo, si è infatti passati dai poco più di 200 di inizio ottobre agli oltre 600 nella terza settimana di novembre.

L'Ulss dove ci sono stati il maggior numero dei contagi è la 6 Euganea, con oltre 400 casi, seguita a 300 dall’Ulss 9 Scaligera e dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. Le due Ulss del Vicentino contano nella 8 Berica poco più di 100 casi e poco meno di 100 nella 7 Pedemontana.