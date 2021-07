Covid, proroga dello stato di emergenza e green pass al chiuso per i ristoranti

La certificazione non basta per garantire la riapertura delle discoteche che continueranno a rimanere chiuse

Cabina di regia del Governo nel pomeriggio di giovedì sul tavolo l'emergenza coronavirus. Secondo le prime indiscrezione anticipate da Ansa, lo stato di emergenza dovrebbe essere prolungato fino al 31 dicembre 2021.

Cambiano i parametri per la classificazione delle regioni: Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Per quanto riguarda il Green Pass, dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, non sarà invece necessario per consumare al bancone.

Le discoteche invece resteranno ancora chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass.